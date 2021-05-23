Число погибших во время ультрамарафона в Китае увеличилось до 20

Количество погибших во время ультрамарафона в КНР увеличилось до 20 человек. Ранее сообщалось о 16 жертвах непогоды.

Как сообщает ТАСС, в забеге по пересеченной горной местности участвовали 172 человека. Они стартовали утром 22 мая с точки, расположенной недалеко от города Байинь на северо-западе Китая.

Во время марафона резко ухудшилась погода - ветер усилился, пошел град, столбики термометров поползли вниз. Переохлаждение называют главной причиной смерти 16 участников забега. Власти провинции провинции Ганьсу организовали спасательную операцию с привлечением 700 специалистов.

С места происшествия эвакуирован 151 человек. Еще 20 - обнаружены без признаков жизни. Восемь марафонцев направлены в медучреждения. Один человек по-прежнему числится пропавшим без вести, его поиски продолжаются.