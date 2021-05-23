Эти ошибки убивают кондиционер. Как не остаться без прохлады в машине

В 2021 году природа решила порадовать жителей европейской части России контрастами. После снежной и морозной зимы в начале мая неожиданно наступило лето с температурными рекордами. Однако часть автомобилистов к этому оказалась не готова, застряв в дачных пробках без освежающей прохлады. Причина - вышедшая из строя система кондиционирования. Рассказываем, почему в подавляющем большинстве случаев виновником неисправностей являются сами водители.

Несмотря на то, что кондиционер выполняет в машине одну и достаточно второстепенную функцию, вся система довольно сложна и состоит из восьми компонентов: радиатора с вентилятором, компрессора, расширительного клапана, радиатора и вентилятора отопителя, испарителя и осушителя.

Все эти узлы связывают магистрали, по которым под давлением циркулирует газ фреон. Сбой на любом участке системы кондиционирования может привести к проблемам на всех остальных, так что поддерживать в исправном состоянии нужно все детали.

Недостаток фреона

Одна из самых распространенных проблем - недостаток фреона.

Автомобилисты нередко забывают, что у газа есть свойство испаряться в течение эксплуатации, так что с возрастом его становится все меньше. Компрессор и вся система начинают работать с повешенной нагрузкой, эффективность охлаждения снижается.

Кроме того, фреон закачивается в систему вместе со специальными смазывающими добавками, которые в процессе циркуляции защищают детали кондиционера от износа. Недостаток газа лишает узлы достаточной смазки (особенно компрессора) и они выходят из строя. Чтобы избежать подобных проблем, на постгарантийных автомобилях нужно хотя бы раз в год проверять уровень фреона.

Нерегулярное использование

Несмотря на то, что кондиционер подразумевает только летнее использование, включать его необходимо регулярно, в том числе и зимой.

Во-первых, кондиционер выполняет функцию не только охлаждения, но и подсушивания воздуха, легко избавляясь, например, от запотевания окон в машине. Во-вторых, регулярная работа системы кондиционирования позволяет заметно продлить жизнь всем узлам.

Дело в том, что из-за простоя начинают терять свои свойства всевозможные соединительные части и прокладки системы, которые в свою очередь могут вызвать разгерметизацию контура и потерю фреона, то есть, снова недостаток смазки и быстрый износ узлов.

Редкая промывка радиатора (конденсора)

Еще одна очень распространенная причина неисправности кондиционера - забитый радиатор кондиционера (конденсор).

Батарея как правило находится в паре с радиатором системы охлаждения авто сразу за передним бампером, а потому в соты летит вся дорожная грязь и химия, пух, остатки листвы и мусора.

Со временем забитый подобной массой радиатор начинает плохо отводить тепло, резко повышая нагрузку на всю систему кондиционирования. Сначала опять же падает эффективность охлаждения салона, а затем начинают выходить из строя ее узлы. Именно поэтому хотя бы раз в полгода надо обязательно промывать радиаторы на мойке.

Сломанный вентилятор

Вентилятор конденсора - также одна из важнейших деталей, которая может вызвать сбой работы системы кондиционирования.

Механические повреждения, выход из строя температурных датчиков, обрыв электрической цепи и прочие сбои приводят к выходу из строя вентилятора.

Проблема в том, что на движущимся автомобиле это не всегда можно заметить вовремя, поскольку узлы охлаждаются потоком воздуха, а значит снова появляется риск перегрева система, особенно на стоящем заведенном авто или при движении в дорожной пробке. Вентилятор должен включаться после запуска компрессора кондиционера, так что автомобилисту желательно следить и за этой деталью, прислушиваясь и непосредственно заглядывая под капот.

Появление бактерий и неприятного запаха в салоне

Если в салоне авто появился запах сырости, то это значит ,что владелец забыл о профилактических мерах и довел состояние системы кондиционирования до образования плесени и бактерий. Причина этого - отсутствие регулярной процедуры очистки испарителя.

Испаритель - это еще один радиатор, с которого, собственно, в салон вентилятором сдувается холод и на котором в процессе работы постоянно образуется конденсат, то есть влага. С учетом того, что эта деталь подвержена загрязнению, вместе с влагой через несколько лет эксплуатации испаритель может превратиться в кусок плесневелой и сырой грязи.

Осложняется все тем, что до испарителя очень сложно добраться физически, а потому, чтобы не доводить дело до разбора, систему лучше всего периодически промывать с помощью специальной химии.