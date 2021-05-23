Гинцбург: У привитых постковидный синдром будет протекать легче

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, что ждет привитого человека, если он все-таки заразиться коронавирусом SARS-CoV-2. По словам вирусолога, последствия для организма будут минимальными.

"Весь процесс заболевания происходит на уровне носоглотки, а постковидный синдром возникает, когда возбудитель опускается в легкие или разносится по всему организму", - цитирует Гинцбурга ТАСС.

Ранее сообщалось, что среди тех, кто вакцинировался двумя компонентами препарата "Спутник V", регистрируются единичные случаи инфицирования. И у всех заразившихся заболевание протекает в легкой форме. По словам Гинцбурга, иммунитет после прививки формируется не сразу, есть так называемое "окно", когда человек может заразиться.

У пациентов с тяжелой формой COVID-19 часто выявляется постковидный миокардит (проблемы с сердцем). Также страдают легкие, поджелудочная железа, печень.