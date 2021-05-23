Истребитель МиГ-29 сопровождал самолет с бывшим редактором Nexta

Для сопровождения самолета авиакомпании Ryanair, экстренно севшего в Минске после сообщения о минировании, в воздух был поднят истребитель МиГ-29, подтвердил начальник Главного штаба - первый заместитель командующего Военно-воздушными силами и войсками ПВО Беларуси Андрей Гурцевич.

Среди 123 пассажиров находился объявленный в розыск оппозиционер, бывший главный редактор Telegram-канала Nexta (признан в республике экстремистским) Роман Протасевич, который был впоследствии арестован.

"После того, как командир гражданского судна принял решение осуществить посадку на запасном аэродроме и развернул самолет в направлении Минска, было принято решение и поднят в воздух дежурный экипаж МиГ-29 с аэродрома Барановичи", - говорится в Telegram-канале пресс-службы минобороны Беларуси.

Дежурные силы ПВО были приведены в состояние "готовности номер один", отметил Гурцевич. В задачу экипажа, по его словам, входили контроль и помощь гражданскому судну при заходе на посадку.