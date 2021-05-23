Как можно угробить автомобиль дополнительной шумоизоляцией

Желание сделать личный автомобиль максимально тихим и комфортным вполне объяснимо, все мы радеем о звуковом комфорте. Однако даже при профессиональном шумоизолировании и виброизолировании машине можно нанести ощутимый вред. Разберемся в тонкостях вопроса.

Подавляющее число автомобилей массового сегмента не радуют звуковым комфортом, поскольку автопроизводители на шумоизоляции в большинстве случаев экономят.

Дефицит заводской "шумки" объясняется также стремлением автопроизводителей к снижению массы автомобиля. В результате посредственная шумоизоляция - не редкость даже в автомобилях премиум-сегмента. Естественно, что многие владельцы обращаются в специализированные центры для установки дополнительной "шумки" или же проделывают эту операцию самостоятельно, вооружившись инструкциями из интернета.

Аргументы в пользу дополнительной "шумки" весомы. Ведь, если процедура проведена правильно, помимо усиления звукового комфорта повышается стойкость кузова к коррозии, улучшается теплоизоляция салона, повышается качество работы штатной акустической системы, устраняются вибрации и скрипы. Увеличивается также и жесткость кузова, что благотворно сказывается на управляемости. Однако все это - в теории.

Что происходит на практике? На сервисе для установки дополнительной шумоизоляции салон разбирают. В частности, демонтируют двери, снимают обшивку потолка и пола, накладки колесных арок, дверные карты. Все полости обклеивают затем дополнительными слоями шумоизолирующего материала или (как в случае с днищем и колесными арками) грунтуют специальной мастикой. Затем демонтированные элементы устанавливаются на свои штатные места. Что может пойти не так при такой технике? Самая частая возможная проблема - это увеличение снаряженной массы транспортного средства.

В среднем машина, "зашумленная" "по полной", может потяжелеть на 50 кг, а в случае с большими седанами и SUV - даже и на 80 кг. Последствия такого "ожирения" очевидны - это повышенный расход топлива, нарушение расчетной развесовки, ухудшение управляемости и увеличение тормозного пути на высоких скоростях.

Даже более неприятное следствие чрезмерной "шумки" - отклонения от штатной работы элементов кузова. К примеру, "зашумленная" багажная створка из за дополнительного веса может перестать автоматически подниматься, и вам придется буквально подталкивать ее вверх. Боковые двери в свою очередь, набрав лишние килограммы, могут начать проседать, что спровоцирует потерю герметичности уплотнений, выход из строя петель и замкового механизма.

Еще хуже, если при проведении работ по шумоизоляции во внутренних полостях кузова и дверей будут прикрыты штатные дренажные отверстия. В результате влага будет задерживаться внутри кузовной конструкции, провоцируя коррозию металла и нарушение вентиляции.

С особенной осторожностью нужно подходить к шумоизолированию подкапотного пространства. Во-первых, шумоизоляции непосредственно силовой установки лучше избежать, чтобы не советовали вам "продвинутые" доработчики. Излишние слои шумопоглощающего покрытия или выбор неподходящего материала могут нарушить теплообмен силового агрегата, что может привести к перегреву, а в перспективе - выходу из мотора строя. Не стоит также покрывать шумоизоляцию на крышке капота мастикой, так как высокая температура двигателя может разрушить такое покрытие.

Шумоизоляцию моторного щита не рекомендуется проводить самостоятельно. Ведь чтобы добраться до этого элемента, отделяющего салон от двигателя и трансмиссии (к слову, главных источников шума), необходимо разбирать переднюю панель, соответственно, демонтировать электронное оборудование, которое нужно затем будет вернуть в прежнее положение и сделать это правильно. Между тем, не редки случаи, когда после шумоизоляции моторного щита происходят сбои в работе системы климат-контроля, аудиосистемы, "приборки", бортового компьютера и других узлов.

Наконец, при проведении шумоизоляции своими силами или при помощи дяди Васи из гаража следует с особым вниманием подойти к используемым материалам. Скажем, некоторые "умельцы" используют для подавления шума в автомобиле монтажную пену, мебельный поролон, различные виды утеплителей. Многие из этих компонентов при контакте с агрессивной средой (влага, высокая температура, грязь) намокают, разрушаются, выделяют канцерогенные вещества, провоцируют повышение температуры и коррозию металлических элементов автомобиля.

Кроме того, "тюнингеры" не придают должного внимания подготовке оклеиваемых поверхностей. В результате "шумка" со временем отклеивается. Совет очевиден - перед проведением работ проконсультируйтесь со специалистами в области шумоизоляции, а лучше и вовсе - поручите всю работу таким спецам.

Помните также, что установка "самопальной" "шумки" своими силами на автомобиле, находящейся на гарантии, является поводом для прекращения действия последней. Факт вашего вмешательства в конструкцию автомобиля будет установить проще простого.