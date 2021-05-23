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23.05.2021 09:35
Рубрика: Легковые авто

Как можно угробить автомобиль дополнительной шумоизоляцией

Текст: Борис Захаров
Желание сделать личный автомобиль максимально тихим и комфортным вполне объяснимо, все мы радеем о звуковом комфорте. Однако даже при профессиональном шумоизолировании и виброизолировании машине можно нанести ощутимый вред. Разберемся в тонкостях вопроса.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Подавляющее число автомобилей массового сегмента не радуют звуковым комфортом, поскольку автопроизводители на шумоизоляции в большинстве случаев экономят.

Фото: www.auto.ru
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Дефицит заводской "шумки" объясняется также стремлением автопроизводителей к снижению массы автомобиля. В результате посредственная шумоизоляция - не редкость даже в автомобилях премиум-сегмента. Естественно, что многие владельцы обращаются в специализированные центры для установки дополнительной "шумки" или же проделывают эту операцию самостоятельно, вооружившись инструкциями из интернета.

Аргументы в пользу дополнительной "шумки" весомы. Ведь, если процедура проведена правильно, помимо усиления звукового комфорта повышается стойкость кузова к коррозии, улучшается теплоизоляция салона, повышается качество работы штатной акустической системы, устраняются вибрации и скрипы. Увеличивается также и жесткость кузова, что благотворно сказывается на управляемости. Однако все это - в теории.

Что происходит на практике? На сервисе для установки дополнительной шумоизоляции салон разбирают. В частности, демонтируют двери, снимают обшивку потолка и пола, накладки колесных арок, дверные карты. Все полости обклеивают затем дополнительными слоями шумоизолирующего материала или (как в случае с днищем и колесными арками) грунтуют специальной мастикой. Затем демонтированные элементы устанавливаются на свои штатные места. Что может пойти не так при такой технике? Самая частая возможная проблема - это увеличение снаряженной массы транспортного средства.

Фото: www.instagram.com/land.cruiser.300/
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В среднем машина, "зашумленная" "по полной", может потяжелеть на 50 кг, а в случае с большими седанами и SUV - даже и на 80 кг. Последствия такого "ожирения" очевидны - это повышенный расход топлива, нарушение расчетной развесовки, ухудшение управляемости и увеличение тормозного пути на высоких скоростях.

Даже более неприятное следствие чрезмерной "шумки" - отклонения от штатной работы элементов кузова. К примеру, "зашумленная" багажная створка из за дополнительного веса может перестать автоматически подниматься, и вам придется буквально подталкивать ее вверх. Боковые двери в свою очередь, набрав лишние килограммы, могут начать проседать, что спровоцирует потерю герметичности уплотнений, выход из строя петель и замкового механизма.

Еще хуже, если при проведении работ по шумоизоляции во внутренних полостях кузова и дверей будут прикрыты штатные дренажные отверстия. В результате влага будет задерживаться внутри кузовной конструкции, провоцируя коррозию металла и нарушение вентиляции.

С особенной осторожностью нужно подходить к шумоизолированию подкапотного пространства. Во-первых, шумоизоляции непосредственно силовой установки лучше избежать, чтобы не советовали вам "продвинутые" доработчики. Излишние слои шумопоглощающего покрытия или выбор неподходящего материала могут нарушить теплообмен силового агрегата, что может привести к перегреву, а в перспективе - выходу из мотора строя. Не стоит также покрывать шумоизоляцию на крышке капота мастикой, так как высокая температура двигателя может разрушить такое покрытие.

Фото: iStock
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Шумоизоляцию моторного щита не рекомендуется проводить самостоятельно. Ведь чтобы добраться до этого элемента, отделяющего салон от двигателя и трансмиссии (к слову, главных источников шума), необходимо разбирать переднюю панель, соответственно, демонтировать электронное оборудование, которое нужно затем будет вернуть в прежнее положение и сделать это правильно. Между тем, не редки случаи, когда после шумоизоляции моторного щита происходят сбои в работе системы климат-контроля, аудиосистемы, "приборки", бортового компьютера и других узлов.

Наконец, при проведении шумоизоляции своими силами или при помощи дяди Васи из гаража следует с особым вниманием подойти к используемым материалам. Скажем, некоторые "умельцы" используют для подавления шума в автомобиле монтажную пену, мебельный поролон, различные виды утеплителей. Многие из этих компонентов при контакте с агрессивной средой (влага, высокая температура, грязь) намокают, разрушаются, выделяют канцерогенные вещества, провоцируют повышение температуры и коррозию металлических элементов автомобиля.

Кроме того, "тюнингеры" не придают должного внимания подготовке оклеиваемых поверхностей. В результате "шумка" со временем отклеивается. Совет очевиден - перед проведением работ проконсультируйтесь со специалистами в области шумоизоляции, а лучше и вовсе - поручите всю работу таким спецам.

Помните также, что установка "самопальной" "шумки" своими силами на автомобиле, находящейся на гарантии, является поводом для прекращения действия последней. Факт вашего вмешательства в конструкцию автомобиля будет установить проще простого.