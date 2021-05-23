Песков объяснил обещание Путина "выбить зубы" желающим "откусить" Сибирь

Россия настроена на дружбу со всеми странами, но в таких отношениях не должно быть менторства, диктата, обмана или двойных стандартов. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал недавнее заявление Владимира Путина на заседании оргкомитета "Победа" о том, что "мы зубы выбьем" всем, кто попытается что-то "откусить" от России.
"Президент совершенно четко обозначил константу нашего мировоззрения. Мы хотим со всеми дружить, но эта дружба должна быть именно дружбой. Не менторством, не диктатом, не обманами, не двойными стандартами, а дружбой. И мы умеем дружить", - сказал он.
По словам Пескова, Россия никогда не позволит претендовать на что-то свое. "И мы достаточно сильны и мощны, чтобы никому этого не позволить", - подчеркнул он.