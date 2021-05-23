Песков объяснил обещание Путина "выбить зубы" желающим "откусить" Сибирь

"Президент совершенно четко обозначил константу нашего мировоззрения. Мы хотим со всеми дружить, но эта дружба должна быть именно дружбой. Не менторством, не диктатом, не обманами, не двойными стандартами, а дружбой. И мы умеем дружить", - сказал он.

По словам Пескова, Россия никогда не позволит претендовать на что-то свое. "И мы достаточно сильны и мощны, чтобы никому этого не позволить", - подчеркнул он.