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23.05.2021 15:20
Рубрика: Власть

Песков объяснил обещание Путина "выбить зубы" желающим "откусить" Сибирь

Текст: Айсель Герейханова
Россия настроена на дружбу со всеми странами, но в таких отношениях не должно быть менторства, диктата, обмана или двойных стандартов. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал недавнее заявление Владимира Путина на заседании оргкомитета "Победа" о том, что "мы зубы выбьем" всем, кто попытается что-то "откусить" от России.

"Президент совершенно четко обозначил константу нашего мировоззрения. Мы хотим со всеми дружить, но эта дружба должна быть именно дружбой. Не менторством, не диктатом, не обманами, не двойными стандартами, а дружбой. И мы умеем дружить", - сказал он.

По словам Пескова, Россия никогда не позволит претендовать на что-то свое. "И мы достаточно сильны и мощны, чтобы никому этого не позволить", - подчеркнул он.

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