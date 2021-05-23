Пять плюсов и минусов кроссвэна Kia Carnival

"РГ" познакомилась с кроссвэном Kia Carnival и выделила пять главных плюсов и столько же минусов модели, у которой в России практически нет конкурентов.

Плюсы

1. Kia Carnival четвертого поколения не даром позиционируется как кроссвэн. Отсылка к кроссоверам оправдана мускулистыми формами, обвесом, платформой от Kia Sorento и главное - клиренсом, увеличенном для нашего рынка до 182 мм. Сильная сторона модели - также совмещение черт больших универсалов и минивэнов. Для справки, при габаритах 5155х1995х1785 мм Kia Carnival на 210 мм длиннее, на 150 мм шире и лишь на 10 мм ниже, чем его главный соперник Toyota Alphard.

Важное конкурентное преимущество Kia Carnival перед кроссоверами - это в свою очередь большой багажник. А именно в базовой 8-местной версии он составляет 627/2905 л, а в шикарном 7-местном варианте (прерогатива топовой комплектации Premium+) - 627/2827 л. Если оставить лишь первый ряд и грузить машину под крышу, влезет 4110 л! Наконец, щедрая колесная база 3090 мм позволила не только обеспечить простор на всех трех рядах, но широкие возможности трансформации внутреннего пространства.

Фото: Пресс-служба Kia

2. Все исполнения Kia Carnival кроме топового имеют восьмиместную компоновку с тремя раздельными сиденьями второго ряда, которые могут быть установлены как по ходу движения, так и против хода и их можно также полностью демонтировать.

На втором ряду топовой модификации Premium+ установлено два раздельных кресла повышенного комфорта с подлокотниками, оттоманками и вентиляцией. У этих VIP-сидений есть электропривод для настройки в шести направлениях, а также кнопка для перевода в режим "Релаксация" (полулежачее положение, как в салонах самолетов бизнес-класса).

Продольная регулировка - внушительная - 300 мм для боковых сидушек, а для центрального - 140 мм вперед и 700 мм назад. Центральное кресло можно превратить в столик или полностью демонтировать и получить проход от центра назад. Кресла третьего ряда складываются в напольную нишу, так что имеем ровный пол. Наконец, маленьких детей в салоне Kia Carnival может быть до шести - именно столько здесь креплений Isofix.

Фото: Пресс-служба Kia

3. Электронная начинка - самая передовая. Так, боковые сдвижные двери и крышку багажника можно открывать с пульта, имеется фирменная бесконтактная система открывания и закрывания багажника. В топовом семиместном варианте кресла первого и второго рядов с электрорегулировками, подогревом и вентиляцией. USB-порты для подзарядки гаджетов есть даже на третьем ряду, плюс - в передней панели и спинках передних кресел. Предусмотрена розетка на 220 В.

Выигрышно смотрятся также 12,3-дюймовые виртуальная приборка и центральный тачскрин старших комплектаций. Интересная "фишка" - система мониторинга второго и третьего рядов и функция Passenger Talk, усиливающая голос водителя через штатную акустику. В "зимний" пакет вошли подогревы передних сидений, боковых зеркал, лобового стекла и форсунок омывателя. В списке опций значатся трехзонный климат-контроль, датчики парковки спереди и сзади, адаптивный "круиз", системы распознавания дорожных знаков, предотвращения столкновений, предотвращения выезда из полосы движения, контроля слепых зон и об угрозе при выходе из автомобиля.

4. Ездовые характеристики претендуют на статус лучших в сегменте. Дело главным образом в современной платформе, сочетающей заднюю "многорычажку" и электроусилитель руля.

Подвеска обеспечивает, с одной стороны, азартную по меркам сегмента управляемость, а с другой - хорошо распределяет ударные нагрузки, и мелкие и средние неровности эффективно отфильтровываются. Крены в поворотах невелики, а руль достаточно острый и информативный. Оба доступных варианта двигателей Smartstream заточены на активную езду.

Дизельный мотор объемом 2,2 литра на 199 л.с. и 440 Нм при этом отличается высокой экономичностью. Бензиновый V6 на 3,5 л в свою очередь выдает налогово выгодные 249 л.с. и 331,5 Нм и доступен в богатых версиях. Он менее экономичен (примерно на треть), зато обеспечивает разгон до "сотни" за 8,5 с, что для пятиметровой 2,2-тонной машины отличный результат. Оба агрегата сочетаются с надежным и достаточно шустрым 8-ступенчатым "автоматом" собственной разработки Kia и передним приводом.

Фото: Пресс-служба Kia

5. При цене от 2 699 900 рублей за начальную дизельную версию кроссвэна у него на российском рынке фактически нет прямых конкурентов. Прайс на Toyota Alphard начинаются с 5 765 000 рублей, так что в сопоставимых комплектациях "кореец" вдвое дешевле "японца".

Еще один непрямой конкурент, китайский GAC GN8 с турбомотором 2.0 (190 л.с.), предлагается только в бизнес-варианте, с двумя капитанскими креслами второго ряда и стоит от 2 699 000 рублей.

А вот устаревший Hyundai H-1 оценен в 2 499 000 рублей за базовое исполнение. Ну а LCV-близнецы Peugeot-Citroen-Opel, Mercedes-Benz V-Class и Volkswagen Multivan де-факто относятся к коммерческому сегменту и имеют форм-фактор, продиктованный функционалом грузовых фургонов.

Уже в базе для Kia Carnival предлагаются 17-дюймовые легкосплавные колеса, зимний пакет, полностью светодиодные фары и ДХО, ABS, ESP, семь подушек безопасности, круиз-контроль, кондиционеры для водителя и пассажиров второго ряда, камера заднего вида и задние датчики парковки, мультимедийная система с экраном 8 дюймов.

Минусы

Фото: Пресс-служба Kia

1. Архитектура кузова и задача перевозить как можно больше пассажиров и багажа вытеснила малоразмерное запасное колесо под днище, а именно под сиденье правого пассажира среднего ряда.

Если придется менять в дороге пробитую шину, то на место "докатки" придется ставить более широкую полноразмерную "запаску", что ухудшит геометрическую проходимость. Просто кинуть сменное колесо в багажник или салон между тем вряд ли получится, если вы едете большой компанией и гружеными под завязку. Из архитектурных огрехов отметим также невозможность демонтировать средний ряд семиместных исполнений.

Капитанские сиденья здесь выполнены несъемными, и они также не разворачиваются. Съемные же сиденья восьмиместных версий весят два десятка килограмм и демонтировать их в одиночку проблематично. Кроме того, при установке нужно обладать качествами снайпера. Дело в том, что фиксаторы должны встать не в произвольное место направляющих, а в определенные ниши. При попадании в специальном окошке появится зеленый флажок.

Фото: Пресс-служба Kia

2. Хотя на третьем ряду "кроссвэна" не наблюдается откровенной тесноты, высокие пассажиры все же подопрут потолок головой. Третий ряд заявлен как трехместный, фактически по ширине здесь будет комфортно двоим взрослым. При этом даже несмотря на плоский пол посадка организована на "галерке" низковато: ноги приходится сгибать сильнее обычного.

Для сравнения: у главного конкурента в лице Toyota Alphard уровень пола выше на 20 см, соответственно сиденья у "японца" установлены выше относительно пола, и ноги приходится сгибать не так сильно.

Кроме того, несмотря на широкие сдвижные боковые двери проем, ведущий на третий ряд, все же узковат, поэтому пробираться на "галерку" и выбираться из машины из кормовой части не очень удобно. Посетовать можно также на дефицит вещевых ниш в салоне. Традиционно в минивэнах таких вместилищ - очень много, но здесь - лишь достаточно, не больше, чем в соплатформенном Kia Sorento.

Фото: Пресс-служба Kia

3. Что касается моторов, то и дизельный, и бензиновый вариант выполнены производительными и устроят даже активных водителей. Однако варианту на тяжелом топливе можно поставить в вину, что он вибронагружен и шумноват. Под газом дизельный рык прорывается в салон в большей степени, чем хотелось бы.

Бензиновая 3,5-литровая "шестерка" между тем работает тише и обеспечивает "корейцу" еще более взрывную динамику, но побочным эффектом становится высокий расход. Сжигать по 15 л/100 км при движении в смешанном цикле - обычная история, а в городских пробках, равно как при движении на высоких скоростях, аппетит бензиновой машины возрастет еще на пару литров.

Очевидным минусом является также отсутствие в списке опций полноприводной трансмиссии. Тяжелой машине (снаряженная масса дизельного варианта составляет 2213 кг плюс экипаж и багаж) все четыре ведущих колеса точно не помешали бы, особенно при движении по проселку и скользким и рыхлым поверхностям.

Фото: Пресс-служба Kia

4. Подвеска Kia Carnival подверглась российской адаптации. Помимо увеличения клиренса на 20 мм, были установлены более жесткие пружины и амортизаторы. В результате, если ходовая неплохо справляется с ямами небольшого калибра, то гнать по откровенной "пересеченке" на большом "корейце" не рекомендуется. Мало того, что будет тряско, если переборщить со скоростью на больших ямах, можно спровоцировать пробои подвески. Энергоемкость шасси на такую езду не рассчитана.

Фото: Пресс-служба Kia

5. Оснащение топовой комплектации кроссвэна очень щедрое, электроника самая передовая, а отделка соответствует де-факто премиальному уровню.

Однако по недоброй традиции корейская марка зафиксировала все эти блага либо за самым дорогим топовым вариантом Premium+ (3 589 900 рублей за дизельный и 3 679 900 рублей за бензиновый варианты), либо за двумя верхними комплектациями.

Между тем в исполнениях попроще нет связки 12,3-дюймовых виртуальной "приборки" и широкоформатного тачскрина с такой же диагональю, трехзонного климата, широкоугольной камеры наблюдения за задней частью салона, системы кругового обзора, семиместной компоновки с креслами-оттоманками и расширенного комплекса систем электронной безопасности вы не получите даже за доплату.

Таким образом корейская марка стимулирует покупку наиболее дорогих вариантов, однако одновременно закрывает окно возможностей для тех покупателей, которые ограничены в бюджете.