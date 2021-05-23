Почему в России не удается прописать правила для электросамокатов?

Скорость движения на электросамокатах, моноколесах и прочих гироскутерах в парках Москвы могут ограничить. Об этом по итогам "круглого стола", посвященного вопросам регулирования использования средств индивидуальной мобильности, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Одна из столичных прокатных компаний уже ограничила дистанционно скорость своих электросамокатов в некоторых районах столицы.

Суды уже давно считают, что электросамокатом надо управлять с правами и трезвым. Фото: Александр Корольков

Все это безусловно полезные, но местные решения глобальной проблемы. Между тем две инициативы по урегулированию эксплуатации этой техники находятся на стадии общественного обсуждения. Но будет ли какая-нибудь в том или ином виде принята? Обсуждается ведь все это уже несколько лет. Но дальше обсуждений дело не идет. В то же время в различных европейских странах удается вводить некоторые ограничения по использованию такой техники. Почему не получается в России? Что думают по этому поводу эксперты?

По словам Алексея Шапошникова, электросамокаты, гироскутеры и моноколеса давно стали средствами повышенной опасности. Количество происшествий с их участием растет. Только в 2020 году, по данным ЦОДД, в Москве с участием электротранспорта произошло 156 ДТП, а это больше на 66 процентов, если сравнивать с 2019 годом. В них пострадали 158 человек, включая 73 ребенка. Участники "круглого стола" предлагают столичному правительству разработать проект правового акта, который бы регулировал передвижение на электросамокатах и подобном транспорте в парках и общественных пространствах. В частности, есть предложение ограничить максимальную скорость таких устройств до 15 километров в час.

Кстати, одна из компаний по аренде самокатов в столице уже автоматически ограничивает скорость своих транспортных средств 15 км/ч. Но только в Сокольниках, ВДНХ, Парке Горького, в центральной части города - в Театральном проезде и на Большой Лубянке. Каждый самокат оборудован встроенным передатчиком ГЛОНАСС или GPS и имеет удаленный доступ к прошивке. Как только самокат въезжает в соответствующую зону с действующим ограничением, то его скорость тут же и ограничивается. Решение хорошее, но почему его нельзя распространить на всю территорию Москвы?

По мнению заместителя директора по связям с общественностью "Мосгорпарка" Дарьи Косиновой, нужны и возрастные ограничения на прокат такой техники. Она говорит, что в ДТП с электротранспортом часто попадают дети и подростки, которые катаются в парках без родителей. Ребятня, по ее словам, устраивает гонки и забывает о безопасности. В этом вопросе Косинова советует обратить взгляд на Европу: в некоторых странах в прокат электротранспорт могут взять дети не младше 14 или 16 лет.

Как уже рассказывала "Российская газета" в номере от 18.05.2021, во Франции электросамокаты могут передвигаться исключительно по велодорожкам, а также по улицам, где скоростное ограничение для автотранспорта - 50 км/ч. При этом их скорость не должна превышать 25 км/ч. По тротуару ездить категорически запрещено (штраф нарушителю - 135 евро). Заезжать на тротуар можно, лишь отключив электромотор, если идешь пешком и ведешь самокат или велосипед рядом с собой. Что мешает установить такие требования у нас?

Как поясняют в Госатвоинспекции, согласно действующим правилам те, кто передвигается на такой технике, - это пешеходы. И на них распространяются все требования правил, касающиеся пешеходов. То есть они не могут передвигаться по велодорожкам и проезжей части. А ограничивать скорость пешеходу - бессмысленно.

В Париже права для управления этими аппаратами не обязательны. Зато обязательно страхование ответственности перед третьими лицами. В среднем такой годовой полис может стоить от 70 до 100 евро. Его отсутствие наказывается штрафом до 3750 евро.

Глава столичного ситуационного центра ЦОДД Александр Евсин считает, что для управления большинством электросамокатов нужны права.

- Многие ходовые модели электросамокатов попадают под определение "мопед" согласно Правилам дорожного движения. - поясняет он. - "Мопед" - двух- или трехколесное механическое транспортное средство, максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, имеющее двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом, не превышающим 50 куб. см, или электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт.

На мопедах нельзя ездить по тротуарам, по автомагистралям, далее крайней правой полосы, без шлема, без прав и пьяным.

- Все что нужно, это применение уже существующих правил, - продолжает Александр Евсин. - Мощные модели электросамокатов, способные развивать скорость более 50 км /ч, попадают под определение "мотоцикл". И их необходимо регистрировать и получать на них регистрационные знаки, которые выданы быть не могут. В связи с очевидной неприспособленностью такой техники для движения по автомобильным дорогам. А следовательно, эксплуатация таких электросамокатов в настоящее время возможна только как спортивного инвентаря в специально отведенных местах.

Кстати, мопед не требуется ставить на учет в ГИБДД. И ОСАГО на него не нужно.

По словам адвоката Льва Воропаева, суды уже давно считают такие транспортные средства мопедами. Они лишают прав тех, кто управлял ими в нетрезвом виде.

- Это сотрудники ГИБДД не могут определиться, пешеходы это или водители мопедов, - поясняет Лев Воропаев. - А у судов уже устоявшаяся практика.

Как пояснили в Госавтоиснпекции, чтобы признать самокат мопедом, необходимо знать его характеристики. Установить их на дороге невозможно. Необходимо сертифицировать эту технику. Тогда сотрудник ГИБДД будет понимать, кто перед ним: водитель мопеда или пешеход. А сертификация - это вопрос к минпромторгу.