Психиатр предупредил россиян о главном признаке гипноза по телефону

Если звонящий на ваш номер мошенник пытается во время разговора сфокусировать ваше внимание на его голосе, стоит насторожиться и немедленно прервать сеанс связи. Потому что в данном случае уже может идти речь о гипнозе.

"Происходит сужение сознания, в отдельных случаях человек даже перестает воспринимать окружающую среду", - рассказал агентству "Прайм" психиатр Игорь Салынцев. Он отметил, что вторым признаком гипноза на расстоянии являются команды-приказы.

Все реагируют на внушение по-разному. Но чаще всего жертвой гипнотезера становятся люди творческие. "Стоит заранее думать, с кем и как вести разговор" - пояснил врач.

Ранее сообщалось, что рабочий график телефонных мошенников мало чем отличается от графика сотрудников кол-центров. "Они приходят на работу к десяти утра. У них есть обед и праздники", - сообщил директор блока экспертных сервисов компании Bi.Zone Евгений Волошин. В сутки фиксируется от шести до десяти тысяч звонков с попытками обмана россиян. В выходные злоумышленники беспокоят россиян намного реже.