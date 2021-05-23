Фильм "Зоя" получил гран-при фестиваля военного кино имени Озерова

Смотр фильмов про войну завершен, за шесть дней туляки и гости города-героя посмотрели 60 фильмов, прошло 70 показов на 17 площадках. И это поистине невероятно пронзительный киносмотр. Подводя итог, президент фестиваля Олег Урюмцев отметил интерес зрителя к этому форуму, несмотря на своеобразное соперничество с выступлениями популярной певицы, чьи концерты шли в эти же дни. "Но там за деньги, а у нас бесплатно. Патриотизм за деньги не привьешь, - улыбнулся Урюмцев.- А самое главное мы открыли на нашей "Аллее звезд" звезду Лановому. На ней сейчас пять звезд". Рассуждая про кино и войну, Олег Урюмцев заметил, что кинотеатры - это тоже война, но война невидимая.

- Если прошлое забывать, то это прошлое вернется, - подчеркнул Игорь Прокопенко, получая хрустальный шар за документальный фильм "Польша: Невыученные уроки истории". - Если бы в 1941 году кто-то сказал, что Советский Союз напал на Польшу, его сочли бы сумасшедшим… Есть Палата мер и весов, в которой хранятся эталоны миллиметров, граммов. Пришло время создавать Палату исторической истины, в которой эталоны истории хранились бы под толстым стеклом, с которыми человечество сверяло бы свои позиции.

Вообще документальное кино, представленное на киносмотре, было разнообразно и, пожалуй, не менее, а в чем-то и более впечатляюще, чем игровое. "Это не про рейтинги, это про историю", - заметил режиссер Алексей Молочник, получая приз за "блокадный" фильм "Сухо. Неизвестная дорога жизни". А гран-при в номинации документальное кино присужден картине "Михаил Зорин, Жизнь продолжается" Петра Корягина. "Главное - это любить людей", - говорит герой фильма, которому 97 лет, и который пережил слишком много. К слову, этот фильм в конце июня выходит в большой прокат.

В номинации короткометражных фильмов жюри не стало выделять единственную картину, присудив главный приз создателям цикла "Про людей и про войну" студии "Артел-фильм". В номинации телефильмов, появившейся в этом году впервые, "Золотой меч" получил сериал "Алекс Лютый". Примечательно, что исполнитель главной роли Владислав Коноплев снимался в нем, еще будучи студентом. "Роль отрицательная, но интересная. Сам процесс съемок был интересен", - отметил Владислав, получая первый в актерской жизни приз.

Но, конечно, наибольший интерес зрителей вызвали игровые полнометражные фильмы - номинация "Боевая десятка". Как уже было сказано, гран-при за лучшую женскую роль получила актриса Московского академического театра им. Маяковского Анастасия Мишина за главную роль в фильме "Зоя".

- Кино состоит из двух вещей - картинки на экране и эмоций в зале, - заметил сценарист фильма, принимая награду за актрису, не сумевшую приехать в Тулу из-за спектакля в театре. - Люди плачут в зале, и это во многом благодаря игре Анастасии.

Актер из Австрии Вольфганг Черни получил гран-при за мужскую роль второго плана в картине "Красный призрак". "Наша цель не просто рассказать историю, а показать, что нельзя это повторить", - подчеркнул Вольфганг.

Награда за лучшую мужскую роль досталась Александру Бартману за роль главного врача психиатрической больницы Наума Балабана в фильме "Клятва". Мы не знаем, кто этот человек - он погиб в 1942 году, но знаем, что он спас более 600 человек. "Золотой меч" за лучший сценарий достался картине "На дальних рубежах". По словам режиссера и продюсера фильма Максима Дашкина, это очень честный сценарий: "Это счастье делать честное кино", - поделился Максим. Лучший режиссерский дебют - китайская картина "Чжан Чжидун". Создатели фильма о самозабвенном служении Родине из-за пандемии приехать не смогли, приз получил замдиректора института востоковедения Валентин Головачев. В номинации "Лучший дебют" победил фильм Алексея Козлова "Ополченочка". Это про события на Донбассе.