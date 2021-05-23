Собянин: Москва достойно справилась с пандемией коронавируса

Москва достойно справилась с пандемией коронавируса. Ограничений в столице было меньше, что позитивно отразилось на экономике, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. В эфире телеканала "Россия-1" он рассказал, что система отработана таким образом, что она дает возможность нормальной жизни в городе, работе всех отраслей.

Отдельно мэр отметил функционирование системы здравоохранения. Медицина активно работала не только по линии коронавируса, но и по плановой и экстренной помощи. "Поэтому я считаю, что мы как минимум не хуже справились, чем мировые города", - добавил градоначальник.

Ранее Собянин назвал текущую ситуацию с распространением коронавируса в Москве сложной, но не драматичной. "Небольшой рост числа заражений, но при этом никаких серьезных отклонений или взрывного роста не наблюдается", - успокоил всех мэр.