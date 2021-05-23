Паводок в Хакасии пошел на спад

Пик паводка в Хакасии пройден, сообщил на своей странице "ВКонтакте" глава республики Валентин Коновалов.

По данным регионального МЧС, в Абазе за сутки вода в реке Абакан опустилась на 65 сантиметров, в столице республики - на 55 сантиметров.

На сегодня подтопленными остаются 456 приусадебных участков, 100 домов и 66 дачных участков в Абазе, Абакане, Аскизском, Алтайском и Бейском районах.

- На местах работают оперативные службы, тяжелая техника, органы региональной и местной власти. В пострадавших районах будут созданы комиссии по оценке ущерба от стихии, - отметил губернатор Хакасии.

Напомним, в минувшую пятницу в республике был введен региональный режим ЧС: из-за обильных дождей вода в реках начала резко подниматься.