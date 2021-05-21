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21.05.2021 06:41
Рубрика: Происшествия

Режим ЧС ввели в Хакасии из-за подтопления нескольких поселков

Текст: Дмитрий Машуков
Фото: Пресс-служба главы Республики Хакасия Фото: Пресс-служба главы Республики Хакасия
Фото: Пресс-служба главы Республики Хакасия

За полчаса до полуночи 20 мая в Хакасии начал действовать режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Постановление о введении режима ЧС подписал в четверг глава республики Валентин Коновалов, сообщает пресс-служба правительства РХ.

Причина решения властей о чрезвычайной ситуации - вызванные весенним половодьем подтопления в ряде территорий: в частности, в Аскизском, Бейском и Таштыпском районах. Возникла угроза осложнения ситуации и в других муниципальных образованиях.

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Паводковая обстановка стала особенно напряженной после обильных дождей, которые продолжались несколько суток. Эти осадки и таяние снега в горах привели к повышению уровня воды в реках Хакасии.

В правительстве республики информируют: силы и средства направлены на борьбу со стихией, на оказание помощи жителям подтопленных районов. Задействована техника Управления инженерных защит, к работе подключены Министерство обороны, полиция, МЧС, службы Министерства транспорта. Развернуты пункты временного размещения граждан.

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Напомним, в четверг, 20 мая, врио главы Республики Тыва Владислав Ховалыг также объявил о введении в регионе режима ЧС. Повысился уровень воды в реках. В некоторых территориях под угрозой затопления оказались десятки домов. В зону ЧС вошел и город Кызыл.

Циклон и обильные дожди осложнили паводковую обстановку и в соседнем с республиками Красноярском крае. Подтоплены населенные пункты и участки дорог. О напряженной ситуации в Ермаковском и Каратузском районах информирует сегодня региональное управление МЧС.

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