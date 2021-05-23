В двух районах КБР шквалистый ветер и град повредил крыши школ

В результате разгула стихии в Зольском и Лескенском районах Кабардино-Балкарии оказались повреждены крыши школ и еще ряда социальных объектов и зданий. Об этом на своей официальной страничке в Instagram написал глава КБР Казбек Коков.

"Вчера в Зольском и Лескенском районах республики прошел комплекс неблагоприятных погодных явлений в виде града и сильного ветра, - сообщил Казбек Коков. - Пострадавших нет. В Каменномостском, Втором Лескене и Озреке повреждены крыши школ. Кровли образовательных учреждений восстановим".

Глава республики также добавил, что ситуация находится на его личном контроле, а специально созданные комиссии будут определять объем нанесенного непогодой ущерба. Речь идет не только о школах, детсадах, больницах и других социальных объектах, но и частных домовладениях.

Тем временем, ГУ МЧС России по КБР сообщает, что ближайшие двое суток, 24 и 25 мая в Кабардино-Балкарии ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром порывами до 25 метров в секунду.

Из-за сильных осадков возможен подъем уровней воды в реках до неблагоприятных отметок, а в горах - сход селей. Также есть вероятность подтоплениям низменностей, прорыва дамб прудов, подмыва опор мостов и ЛЭП.

Чрезвычайное ведомство отмечает, что непогода может стать причиной гибели сельхозкультур и повреждения плодовых садов в республике.

Как ранее уже писала "РГ", град размером с куриное яйцо и штормовой ветер также разбил крыши в нескольких селах Георгиевского района Ставропольского края. Там пострадали посевы, а поваленные деревья оборвали линии ЛЭП.