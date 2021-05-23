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23.05.2021 21:15
Рубрика: В мире

В Крыму назвали варианты приграничного сотрудничества с Украиной

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Киеву следовало бы заняться налаживанием приграничного сотрудничества с Крымским полуостровом - задуматься об открытии на его территории консульства Украины, а также провести демаркацию границы. Такое мнение в комментарии РИА Новости высказал сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале контактов офисов глав республики и РФ относительно встречи с Владимиром Путиным​​​. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что российский президент готов на встрече с украинским коллегой обсуждать Крым, только если речь пойдет о приграничном сотрудничестве, но не принадлежность полуострова. Он также заявил, что организация встречи лидеров двух стран потребует еще много работы.

По словам Чегринца, обсуждению приграничного сотрудничества следовало бы предпослать проведение новой демаркации границ и приведение в надлежащий вид украинских географических атласов и карт, на которых полуостров "абсолютно ошибочно" указан как территория Украины. Открытие же украинского консульства в Крыму, уверен общественник, пошло бы на пользу туристам из соседней страны, при необходимости они могли бы туда обращаться.

В регионах В мире экс-СССР Украина Власть Позиция Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Отношения России и Украины

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