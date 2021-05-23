В Крыму назвали варианты приграничного сотрудничества с Украиной

Киеву следовало бы заняться налаживанием приграничного сотрудничества с Крымским полуостровом - задуматься об открытии на его территории консульства Украины, а также провести демаркацию границы. Такое мнение в комментарии РИА Новости высказал сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале контактов офисов глав республики и РФ относительно встречи с Владимиром Путиным​​​. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что российский президент готов на встрече с украинским коллегой обсуждать Крым, только если речь пойдет о приграничном сотрудничестве, но не принадлежность полуострова. Он также заявил, что организация встречи лидеров двух стран потребует еще много работы.

По словам Чегринца, обсуждению приграничного сотрудничества следовало бы предпослать проведение новой демаркации границ и приведение в надлежащий вид украинских географических атласов и карт, на которых полуостров "абсолютно ошибочно" указан как территория Украины. Открытие же украинского консульства в Крыму, уверен общественник, пошло бы на пользу туристам из соседней страны, при необходимости они могли бы туда обращаться.