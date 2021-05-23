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23.05.2021 11:32
Рубрика: Происшествия

Тюменцы заплатят 4 млн рублей за нарушение противопожарного режима

Текст: Анна Шиллер

Нарушителям противопожарного режима в Тюменской области выписали штрафы на сумму в четыре миллиона рублей, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на региональный департамент гражданской защиты и пожарной безопасности. Режим ЧС на территории был введен 11 мая.

Фото: МаксиМ Слуцкий/ТАСС
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Сотрудники ведомства передали, что против нарушителей с начала пожароопасного сезона возбудили 520 административных и 15 уголовных дел. В данный момент работа ведется еще по 20 материалам проверок. Как отмечает директор департамента Андрей Михнович, леса и близлежащие населенные пункты патрулируют более тысячи патрульно-контрольных групп - это 2,5 тысячи человек и 1250 единиц техники.

В региональном оперштабе заявляют, что вчера авиапожарные смогли ликвидировать самый крупный пожар (его огонь распространился на площадь в 16,7 тысячи гектар). Тем самым 90 процентов действующих природных пожаров удалось остановить. Сейчас службы авиалесоохраны и МЧС России продолжают тушить 18 локализованных пожаров и три ландшафтных - площадь возгорания составляет 2,7 тысячи гектар.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Лесные пожары

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