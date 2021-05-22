В Тюменской области ликвидировали самый крупный лесной пожар

В Ярковском районе Тюменской области смогли ликвидировать два крупных пожара, общая площадь которых достигла 16,7 тысячи гектар, рассказали в региональном оперштабе. С огнем боролись 253 человека и 29 единиц вездеходной техники "Авиалесоохраны", "Тюменской авиабазы", МЧС России и арендаторов лесных участков.

Как отметил глава региона Александр Моор, специалисты разработали стратегию ликвидации пожара еще в начале недели, и благодаря слаженной работе участников со стихией удалось справиться. В ФБУ "Авилесоохрана" уточняют, что основным способом тушения стал встречный контролируемый отжиг горючих лесных материалов навстречу огню лесных пожаров. Сейчас площадь возгораний сократилась с 19,2 до 2,7 тысячи гектар.

Также авиапожарные за сутки остановили распространение огня пяти пожаров на площади 521 гектар. Режим ЧС в лесах на всей территории Тюменской области сохраняется: на данный момент там действует 14 лесных пожаров, включая ландшафтные, все они локализованы. Их тушением занимаются 683 человека и 77 единиц наземной техники.