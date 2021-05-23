Стук, свист и звон мотора. Чего бояться и что смотреть

Посторонние шумы из-под капота - повод если не для беспокойства, то уж точно для осмотра и установления причины нештатной работы силового агрегата. Рассказываем, на что именно следует обратить внимание, и как устранить возможные проблемы.

Какие-то пару десятков лет назад опытный специалист мог продиагностировать двигатель на слух и буквально через несколько секунд вынести вердикт - виновны, скажем, цепь или падение компрессии в одном из цилиндров.

Сегодня, когда бортовая электроника стала куда более совершенной, а конструкция силовых агрегатов более сложной, "выслушиванию" двигателя тем не менее также следует уделить повышенное внимание.

В первую очередь должны насторожить сильный стук и даже грохот в районе силового агрегата.

Если громыхание раздается сразу после пуска холодного двигателя, велика вероятность, что виновником является натяжитель цепи ГРМ или муфта механизма изменения фаз газораспределения. Если громыхание не уходит по мере прогрева мотора, возможно, цепь ГРМ растянулась. В этом случае не исключено рассогласование фаз и как следствие - то самое моторное грохотание. Дополнительным признаком наверняка будет потеря динамики и нестабильные "холодные" запуски двигателя.

Еще хуже, когда непривычные звуки доносятся прямо из блока цилиндров. Стуки могут вызывать, к примеру, неправильные зазоры в клапанном механизме. Как правило, частота постукиваний увеличивается в этом случае с ростом оборотов коленвала. Впрочем, похожую симптоматику могут давать также и изношенные гидрокомпенсаторы. И, кстати, "здоровье" компенсаторов напрямую зависит от чистоты моторного масла. Так что нередко, просто заменив лубрикант, к примеру, на менее вязкий, можно убрать проблему паразитных шумов, поскольку смазка трущихся поверхностей будет происходит эффективнее.

Сильный износ шатунных и коренных вкладышей коленвала - причина очень звонкого моторного грохота, который возрастает с увеличением оборотов. Чтобы провести диагностику, можно отключать по очереди свечу у каждого цилиндра. Еще один признак такого износа после стука - резкое снижение давления масла.

Характерное позванивание в районе силового агрегата провоцируют также неправильные зазоры в клапанном механизме. Причем такой "перезвон" становится более ритмичным с увеличением оборотов коленвала мотора. Чтобы устранить проблему, используйте тестер пружин клапанов для проверки натяжения пружин. В этом случае имеет прямой смысл отогнать машину на сервис.

Многим автовладельцам знаком и такой неприятный аккомпанемент, как свист из-под капотного пространства. В подавляющем большинстве случаев это следствие изношенного навесного ремня генератора. Как правило, проблема проявляется при запуске мотора "на холодную" или в сырую погоду. Весьма вероятно, что ремень ослабился или поврежден и требует замены.

Также свист ремня генератора могут спровоцировать масло, вода, грязь и песчинки, попавшие на поверхность ремня. Под нагрузкой из-за таких загрязнений ремень проскальзывает, отсюда неприятный свист и скрипы. Чтобы убедиться в правильности диагноза, кстати, достаточно побрызгать на ремень смазкой WD40. Если посторонний шум сойдет на нет, виновник найден.

Еще один подозреваемый - шкив генератора. Если эта деталь повреждена или некорректно установлена, ремень неплотно прилегает к бороздам и начинает проскальзывать и свистеть. Довольно часто выходит из строя также подшипник генератора. В этом случае вы будете слышать навязчивый гул при передвижении.

Впрочем, позванивания, скрежет и металлические стуки могут объясняться также ослабленным креплением двигателя кузова и даже банальным повреждением выпускной системы. Проще говоря, прогоревший или пробитый глушитель может, как принято говорить, "сечь". Обнаружить поврежденное место при этом не сложно, так как возле трещины быстро появляется черное пятно. Чаще всего проблема возникает на изгибах труб, вдоль швов сварки. В большинстве случаев требуется полная замена глушителя, хотя иногда достаточно заделать или заварить повреждение.

Наконец, паразитные шумы в районе мотора и выпускной системы может давать и так называемое навесное оборудование. Дрожать и гудеть могут, к примеру, насос гидроусилителя рулевого управления, генератор, помпа системы охлаждения, компрессор кондиционера. Проблема решается дополнительной фиксацией.

В любом случае, если вы наблюдаете у вашего автомобиля один или несколько из вышеописанных симптомов, следуйте на сервис. Промедление в данном случае чревато серьезными техническими проблемами и большими затратами на ремонт.