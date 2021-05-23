Число жертв обрушения кабины фуникулера в Италии возросло до 12 человек

В результате крушения фуникулера в области Пьемонт на севере Италии погибли по меньшей мере 12 человек, еще двое детей получили серьезные ранения. О происшествии сообщило агентство ANSA со ссылкой на спасателей.

Ранее сообщалось о 8 погибших в результате инцидента.

Как сообщает итальянская газета Il Messaggero, трагедия произошла на канатной дороге, соединяющей населенный пункт Стреза с горой Моттароне в Западных Альпах, высота которой почти 1,5 тысячи метра (маршрут на фуникулере занимает 20 минут). Одна из кабин фуникулера рухнула в результате обрыва каната уже на подъезде к пункту назначения. На тот момент в кабине находились по меньшей мере 15 человек - 12 из них погибли. Дети 5 и 9 лет доставлены в больницу в Турине с многочисленными травмами.

В настоящее время идет расследование происшествия.

По данным ANSA, подъемники в горных курортах долгое время были закрыты из-за локдауна на фоне пандемии коронавируса. Заработали они лишь месяц назад - 24 апреля.