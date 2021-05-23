Видео: 13 человек погибли в результате крушения фуникулера в Италии

По меньшей мере 13 человек скончались в воскресенье в результате падения кабины на канатной дороге в районе Вербано (область Пьемонт). Как сообщает Corriere della sera, среди погибших могут значиться туристы из Германии.

Двое детей, 9 и 5 лет в тяжелом состоянии были доставлены в больницу в Турине.

"Я с глубокой скорбью воспринял трагическую аварию на канатной дороге Стреза-Моттароне. Выражаю соболезнования от имени всего правительства семьям погибших. Наши мысли направлены в адрес серьезно раненых детей и их семей", - подчеркнул премьер Италии Марио Драги.

Причины происшествия пока неизвестны, однако, скорее всего речь идет об обрыве троса, который произошел незадолго до конца 20-минутного маршрута. Спасатели и карабинеры продолжают работу на месте трагедии.

Подъемники на территории Италии начали работать в эти выходные после затяжной паузы, вызванной коронавирусной пандемией. Известно также, что в последний раз инфраструктура фуникулера обновлялась около 5 лет тому назад.