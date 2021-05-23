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23.05.2021 03:00
Рубрика: Легковые авто

В ПТС появится запись о неявке на ремонт по отзывной кампании

Текст: Игорь Зубков
С 1 июля на сайте Росстандарта можно будет по VIN-номеру узнать, прошел ли автомобиль, попавший под отзывную кампанию, необходимый ремонт.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Также эта информация будет доступна в ближайшее время и в электронных паспортах транспортных средств (ПТС), сообщил в интервью "РГ" заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов.

Фото: Istock
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"Появляется некий элемент ответственности, - отметил он. - Если в электронном ПТС фиксируется сообщение, что нужно срочно поменять подушку безопасности, а человек на это махнул рукой (хотя все работы для него бесплатны), то у следующего покупателя или страховой компании могут быть вопросы".

По словам Кулешова, сейчас лишь 20-25% владельцев старых автомобилей (старше десяти лет) приезжают для ремонта после объявления отзывной кампании, по более молодым автомобилям статистика лучше.

Согласованные Росстандартом программы отзыва автомобилей не имеют срока давности, в любой момент автолюбитель может обратиться за проведением ремонтных работ и получить необходимые услуги бесплатно.

Полностью интервью с заместителем руководителя Росстандарта Алексеем Кулешовым читайте в ближайших номерах "Российской газеты - Неделя"