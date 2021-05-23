В ПТС появится запись о неявке на ремонт по отзывной кампании

Также эта информация будет доступна в ближайшее время и в электронных паспортах транспортных средств (ПТС), сообщил в интервью "РГ" заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов.

"Появляется некий элемент ответственности, - отметил он. - Если в электронном ПТС фиксируется сообщение, что нужно срочно поменять подушку безопасности, а человек на это махнул рукой (хотя все работы для него бесплатны), то у следующего покупателя или страховой компании могут быть вопросы".

По словам Кулешова, сейчас лишь 20-25% владельцев старых автомобилей (старше десяти лет) приезжают для ремонта после объявления отзывной кампании, по более молодым автомобилям статистика лучше.

Согласованные Росстандартом программы отзыва автомобилей не имеют срока давности, в любой момент автолюбитель может обратиться за проведением ремонтных работ и получить необходимые услуги бесплатно.

Полностью интервью с заместителем руководителя Росстандарта Алексеем Кулешовым читайте в ближайших номерах "Российской газеты - Неделя"