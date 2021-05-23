В "Роскосмосе" анонсировали запуск к МКС грузовика "Прогресс МС-17"

В "Роскосмосе" назвали дату отправки к МКС грузового корабля "Прогресс МС-17".

Запуск запланирован на 30 июня, старт с космодрома "Байконур" - в 2:27 по московскому времени, рассказали РИА Новости в госкорпорации. Там отметили, что грузовик на орбиту выведет ракета-носитель "Союз-2.1а". Стыковка с Международной космической станцией должна состояться второго июля.

Корабли "Прогресс" доставляют на МКС различные грузы, топливо, кислород, воздух и питьевую воду.

Ранее высоту орбиты МКС скорректировали на 350 метров для формирования лучших баллистических условий перед стыковкой с кораблем "Союз МС-19", запуск которого запланирован на 5 октября.