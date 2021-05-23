Вокалист победившей на "Евровидении" группы сдаст тест на наркотики

Сейчас это бурно обсуждают в соцсетях: солист Maneskin низко наклонился над столом, за которым группа сидела во время итоговой пресс-конференции "Евровидения". Сам Домиано потом оправдывался, что силился поднять упавший бокал. Но показалось, что певец что-то нюхает на поверхности стола. Впрочем, Домиано сразу же постарался опровергнуть обвинения зрителей и журналистов в употреблении запрещенного наркотического вещества.

Финал "Евровидения" завершился в Роттердаме в ночь с субботы на воскресенье. А после него состоялась пресс-конференция, которую обычно дают все победители. Она началась, когда в Москве было уже 23 мая, примерно 2 часа 20 минут ночи.

И это была самая необычная пресс-конференция победителей за все время существования "Евровидения"! Ведь музыканты не сидели, как обычно происходит с триумфаторами конкурса, а весело расхаживали возле установленного на сцене длинного стола с бокалами шампанского!

Выпивали, чокались, поливали друг друга из горлышка (примерно так, как это делают победители "Формула-1"). Снимали с себя одежду, которой на них в итоге осталось немного… Более-менее сдержанно вела себя только басистка Виктория…

И вот в какой-то момент вокалист Дамиан и припал над столом…

Что именно он при этом делал?! Доподлинно видно не было: стол находится высоко на сцене, и из кресел зала разглядеть происходящее сложно. Но очень похоже, что подозрения соцсетей не были беспочвенны.

Дамиано не понравилось, что написали о его действиях, и вскоре сообщил о том, что готов пройти тест на применение наркотиков! Но глубокой ночью экспертов не нашлось (может, на это и был расчет?!) Ну, а утром после кутежа итальянцы долго отсыпались. Да и сдавать анализы было уже наверное поздно…

Будем следить за развитием ситуации. Тем более, что подобных случаев не было за всю историю "Евровидения".

Между тем

По состоянию на 18.25 (время московское) оргкомитет конкурса пока не сделал официального заявления по поводу изучения и возможных последствий инцидента.