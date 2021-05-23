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23.05.2021 02:00
Рубрика: Культура

На "Евровидении" победили итальянцы Maneskin. Манижа - в Top-10.

Текст: Александр Алексеев
В Роттердаме завершился главный песенный конкурс Европы. С 524 баллами первое место завоевала итальянская рок-группа Maneskin. Российская певица Манижа с 204 баллами на 9-м месте.

Главное достижение "Евровидения"-2021 в том, что конкурс все-таки состоялся, несмотря на локдаун или жесткие карантинные меры во многих странах Европы.

Фото: Sander Koning / ANP / AFP
Названы самые популярные песни "Евровидения"

Главное достижение России в том, что песней Russian Woman, спетой на русском языке с некоторыми акцентирующими фразами на английском, Манижа привлекла внимание к нашей национальной вокальной культуре, русскому фольклору и хоровому народному пению. И, наверняка, после завершения конкурса, кто-то из европейцев теперь захочет побольше узнать о них побольше, откроют для себя, например, творчество Пелагеи, Инны Желанной, Тины Кузнецовой или группы "Мельница".

Причем, после первого этапа, в котором голосовали профессиональные жюри 39 стран-участников этого конкурса, Манижа была на 8 месте со 104 баллами, обойдя Грецию, Украину и Финляндию, которым букмекеры предрекали более высокие места, чем России. Жаль, только что 12 баллов нам поставил лишь Азербайджан.

Впрочем, после голосования телезрителей ситуация поменялась - победа досталась итальянской рок-группе, а Манижа стал девятой.

Твердое последнее место заняла Великобритания. После голосования в 39 странах у нее 0 баллов от профессионального жюри и 0 баллов от зрительского.

Кстати

Благодаря победе Maneskin "Евровидение"-2022 пройдет в Италии.

Культура Музыка Поп-музыка "Евровидение-2021"

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