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20.05.2021 23:06
Рубрика: Культура

Организаторы "Евровидения" рассказали, что они противопоставят ковиду

Текст: Александр Алексеев
В Роттердаме накануне Второго полуфинала состоялась встреча журналистов с организаторам конкурса. Больше всего СМИ волновало, как удается противостоять участившимся случаям заболевания COVID-19 и насколько в Европейском вещательном союзе готовы к самым непредсказуемым и сложным ситуациям? Особенно после того, как коронавирус был обнаружен в делегациях Польши и Исландии, а австралийка Montaigne "выступала" в Роттердаме в записи, так и не сумев прилететь на конкурс из-за карантина.

При этом пресс-конференция проходила в формате оффлайн, а проводившие ее супервайзер конкурса Мартин Эстердал и исполнительный продюсер Сиетсе Баккер пребывали в позитивном настроении. Они были уверены в успехе!

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Победитель "Евровидения-2019" пропустит финал из-за коронавируса

- Мы очень довольны тем, что "Евровидение" проходит в Роттердаме со зрителями в зале. - Сразу же заявил Эстердал. - Когда я увидел их всех на Ahoy Arena во вторник вечером (во время Первого полуфинала, - прим. "РГ".) мне было очень, очень приятно!

После чего руководитель конкурса уточнил, что было сделано для того, чтобы появившиеся случаи заражения ковидом не стали регулярными:

- Мы разрешили конкурсантам предварительно записывать бэк-вокалы для своих номеров (именно так поступила в частности Ана Соклич из Словении, - прим. "РГ".). Это было разумное решение, принятое референтной группой. И мы оставим это правило до тех пор, пока не закончится пандемия.

А исполнительный продюсер Сиетсе Баккер объяснила, почему было важно сохранить с 2020 года позитивный слогам конкурса #OpenUP (то есть - "Открой!", - прим. "РГ".):

Фото: KENZO TRIBOUILLARD / AFP
Букмекеры изменили ставки после первого полуфинала "Евровидения"

- Мы понимаем, что он может показаться резким контрастом с локдаунами, которые в последнее время пережили или переживают во многих странах. Но надеемся, что "Евровидение", если и не ознаменует конец сложных времен в нашей жизни, то хотя бы сделает шаг в правильном направлении. Это надежда на будущее!

Напомним, второй полуфинал пройдет 20 мая. Начало трансляции - в 22.00 по московскому времени.

Кстати

Сиетсе Баккер привела и несколько цифр, которые показывают, как сложно проводить конкурс в нынешних условиях:

- 175 000 масок для лица пришлось раздать участникам конкурса, их техникам, продюсерам и т.д.;

- 25 камер задействованы на Ahoy Arena, причем одна из них временно сломалась перед началом трансляции Первого полуфинала;

- 1 782 движущихся фонаря необходимо было разместить в зале и над сценой;

- 887 квадратных метров светодиодных панелей потребовалось использовать на этот раз;

- 8 250 метров волоконно-оптического кабеля нужны для трансляции и конкурсных номеров.

Культура Музыка Поп-музыка "Евровидение-2021"

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