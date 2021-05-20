Организаторы "Евровидения" рассказали, что они противопоставят ковиду

При этом пресс-конференция проходила в формате оффлайн, а проводившие ее супервайзер конкурса Мартин Эстердал и исполнительный продюсер Сиетсе Баккер пребывали в позитивном настроении. Они были уверены в успехе!

- Мы очень довольны тем, что "Евровидение" проходит в Роттердаме со зрителями в зале. - Сразу же заявил Эстердал. - Когда я увидел их всех на Ahoy Arena во вторник вечером (во время Первого полуфинала, - прим. "РГ".) мне было очень, очень приятно!

После чего руководитель конкурса уточнил, что было сделано для того, чтобы появившиеся случаи заражения ковидом не стали регулярными:

- Мы разрешили конкурсантам предварительно записывать бэк-вокалы для своих номеров (именно так поступила в частности Ана Соклич из Словении, - прим. "РГ".). Это было разумное решение, принятое референтной группой. И мы оставим это правило до тех пор, пока не закончится пандемия.

А исполнительный продюсер Сиетсе Баккер объяснила, почему было важно сохранить с 2020 года позитивный слогам конкурса #OpenUP (то есть - "Открой!", - прим. "РГ".):

- Мы понимаем, что он может показаться резким контрастом с локдаунами, которые в последнее время пережили или переживают во многих странах. Но надеемся, что "Евровидение", если и не ознаменует конец сложных времен в нашей жизни, то хотя бы сделает шаг в правильном направлении. Это надежда на будущее!

Напомним, второй полуфинал пройдет 20 мая. Начало трансляции - в 22.00 по московскому времени.

Кстати

Сиетсе Баккер привела и несколько цифр, которые показывают, как сложно проводить конкурс в нынешних условиях:

- 175 000 масок для лица пришлось раздать участникам конкурса, их техникам, продюсерам и т.д.;

- 25 камер задействованы на Ahoy Arena, причем одна из них временно сломалась перед началом трансляции Первого полуфинала;

- 1 782 движущихся фонаря необходимо было разместить в зале и над сценой;

- 887 квадратных метров светодиодных панелей потребовалось использовать на этот раз;

- 8 250 метров волоконно-оптического кабеля нужны для трансляции и конкурсных номеров.