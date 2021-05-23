С 2015 года доля опасного для двигателей и экологии топлива снизилась в четыре раза - сейчас Росстандарт обнаруживает его на 5% проверяемых АЗС. Это все равно много. Всего через месяц у инспекторов ведомства появится новый инструмент - проверка методом тайного покупателя не только на качество топлива, но и на недолив.

Об этом заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов рассказал в интервью "Российской газете".

Росстандарт продолжает внеплановые проверки АЗС. Почему, если смотреть на итоги прошлого года, доля нарушений по дизтопливу (15,1%) гораздо выше, чем по бензину (3,5%)?

Алексей Кулешов: Очень большая доля легально выпускаемой продукции - легально выпускаемые суррогаты: судовое, печное топливо. Оно попадает и на АЗС, хотя с начала этого года его там продавать запрещено. Или когда залежавшуюся летнюю солярку продают в декабре, это тоже опасно.

Проблема не только в продавцах, но и в спросе на суррогаты. Если рядовые автовладельцы не хотят заправляться плохим бензином, то для некоторых транспортных и сельскохозяйственных компаний зашкаливающая сера в дизтопливе - не препятствие, лишь бы было дешевле.

Доля суррогатов на рынке автомобильного дизеля по итогам 2020 года - около 15%, но проверки этого года показывают, что легальная продажа суррогатов уходит, и доля нарушений в январе-апреле снизилась до 5%. То есть риск случайно заправиться некачественным топливом снижается.

Скоро вступает в силу закон, который сильно расширяет инструментарий проверяющих органов. Что это меняет на топливном рынке?

Алексей Кулешов: С 1 июля появляется более эффективная организация контроля: мы не будем заранее предупреждать о проверке, у нас появляется возможность проводить контрольные закупки методом тайного покупателя. Плановые проверки АЗС сведем к минимуму.

Сейчас вы предупреждаете даже о внеплановых проверках?

Алексей Кулешов: При внеплановых тоже должны уведомлять, но только за сутки. Некоторые все равно не успевают подготовиться, хотя доходит до смешного иногда. Кто-то, например, сразу закрывается на ремонт. Теперь появляется простой и эффективный механизм: по жалобам, материалам СМИ или общественных организаций составляется перечень АЗС высокого риска, инспектор под видом автолюбителя приезжает на них и покупает топливо, заливает его в стерильную канистру и отправляет в лабораторию. Так же будем работать и с недоливом. Если нарушения по качеству топлива не всегда можно быстро скрыть, то с недоливом все просто - умельцы знают, как докрутить автоматику, и плановые проверки почти не дают результата.

Что должно быть в жалобе, чтобы по ней состоялась проверка? Обязательны ли документы из автосервиса или достаточно ощущений, что в бензин что-то подмешали?

Алексей Кулешов: Подтверждение о поломке из автосервиса будет дополнительным аргументом, но оно необязательно, обязательны только чек и информация о месте расположения АЗС. Инспектор прибудет туда и отберет необходимые образцы топлива. Любые подозрения все равно нам нужно подтвердить в лаборатории. Если соберетесь писать жалобу, можете набрать в интернете по ключевым словам "топливо методичка Росстандарт" - найдете нашу памятку о том, что нужно знать при заправке на АЗС. Там есть и инструкция, как правильно написать жалобу на недолив и некачественное топливо.

На какие заправки чаще всего жалуются?

Алексей Кулешов: Меньше всего жалоб и подтвержденных нарушений на сетевых заправках. Даже у небольших сетей риск найти некачественное топливо минимален, у них своя система контроля качества выстроена.

Росстандарт начал публиковать списки АЗС, где были обнаружены нарушения. Удобнее было бы, если бы эти точки отмечали навигаторы. Это возможно?

Алексей Кулешов: Мы уже сегодня готовы делиться с владельцами навигаторов этой информацией, включая данные геолокации. Рассчитываем, что они смогут подгружать наши данные уже в следующем году, а у наших инспекторов будет возможность оперативно и добавлять, и исключать такие точки. Потому что бывает, например, что на АЗС вода попала в резервуар случайно, и когда протечка устранена и ущерб автовладельцам возмещен, заправка должна быть исключена из списка недобросовестных.

Инспекторы Росстандарта стали применять экспресс-анализаторы. Как они себя показали?

Алексей Кулешов: Эту методику разработали ученые ВНИИФТРИ, нашего ведущего института. Она позволяет с большой долей вероятности определять, соответствует ли топливо норме по содержанию серы - это ключевой показатель как для двигателя, так и для человека и окружающей среды. Если соответствует, то мы не проводим испытания, экономим финансовые ресурсы, если нет - отправляем топливо в лабораторию уже для детальных исследований. Это колба, куда вы наливаете образец топлива, и, если оно меняет цвет, значит, все плохо. Близкая аналогия - алкотестер. Пока анализатор работает только с дизтопливом, но ВНИИФТРИ работает над созданием такого же и для бензина.

Он будет продаваться?

Алексей Кулешов: Есть такая идея. Анализатор доступный по цене, но пока мы его обкатываем сами. В июле начнем внедрять среди инспекторов его по всей стране. Потом подумаем над механизмами распространения среди автолюбителей.

Росстандарт намечал программу борьбы с недоливом топлива. Ключевой элемент - сертификация раздаточных колонок, в том числе на защиту от манипуляций со стороны оператора (как в отношении игровых автоматов). Когда это будет сделано?

Алексей Кулешов: В прошлом году заработал новый ГОСТ на топливораздаточные колонки, который как раз защищает оборудование на АЗС от такого рода вмешательства. Его уже начали применять нефтяные компании при закупках для своих АЗС, и по результатам этого года мы подумаем над тем, чтобы сделать новый ГОСТ на ТРК обязательным. Надо посмотреть, как он повлияет на конечную стоимость оборудования.

Если нарушения по качеству топлива не всегда можно быстро скрыть, то с недоливом все просто - умельцы знают, как докрутить автоматику, и плановые проверки почти не дают результата

В любом случае он касается только новых колонок, мы не можем заставить бизнес поменять все ТРК. Недобросовестные участники рынка, которым не нравится, что у них сужается поле для манипуляций, якобы не разобрались в стандарте и продвигали версию, что он парализует рынок. Чего, как мы видим, не произошло. Конечно, одномоментная замена ТРК была бы непозволительной роскошью, поэтому нужно постепенное обновление парка.

Сокращения госслужащих, которые прошли в этом году, затронули инспекторов Росстандарта?

Алексей Кулешов: Нет, они получили "бронь", а оптимизацию в хорошем смысле этого слова мы провели за счет обеспечивающих подразделений - закупки, кадры и так далее мы объединяем на уровне нескольких территориальных управлений. Высвобожденные средства пойдут в том числе на стимулирование инспекторского состава.

С июля инспекторы Росстандарта начнут проверки автозаправок — и на качество топлива и на недолив — методом тайного покупателя. Фото: Сергей Михеев

Вопрос ребром

Сколько налогов скрывает серый рынок топлива

Еще в 2019 году вы начали тестировать систему прослеживаемости топлива от завода до бензобака. Что показали эти эксперименты, когда система может быть введена по всей стране?

Алексей Кулешов: Эксперимент оказался удачным. Для полноценного запуска системы необходимо ввести это в законодательство и решить, какой орган будет оператором системы, какие санкции будут за невнесение или некорректные данные, как будет обеспечена защита данных. Ну и техническое решение - как сделать так, чтобы участникам рынка не пришлось ничего подгружать вручную, чтобы данные по защищенным каналам предоставлялись автоматически из их внутренних систем. Здесь еще предстоят обсуждения и с бизнесом, и с минэнерго, и с другими органами власти. Компании нефтепродуктообеспечения готовы работать с этой системой, если она не повлечет дополнительных издержек.

То есть если система и будет введена, то очень нескоро. А каков "приз", что она дала бы государству и рынку?

Алексей Кулешов: Рано или поздно она появится, на других рынках такие системы уже доказали свою эффективность. Просто больших ресурсов и усилий в последние два года от нас потребовала "регуляторная гильотина" и вообще реформа контрольно-надзорной деятельности. Плюс пандемия притормозила глобальные проекты.

Фото: Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Игорь Зубков

"Приз" вполне осязаемый: самое главное - безопасное топливо, а это касается почти всех: не только автовладельцев, но и тех, кто вынужден дышать вредными выхлопами.

Во-вторых, понятный учет и честная конкурентная среда. Рынок автомобильного топлива - около 65-70 млн тонн в год, это свыше 2,5 трлн руб., и сейчас на нем нет четкой границы ме жду белой и серой зонами. Каждый процент выведенного из розницы фальсификата переводит из серой зоны в белую рынок объемом 25 млрд руб. в год, а это как минимум 4 млрд руб. НДС. Соответственно, снижение фальсификата на пять процентных пунктов дает минимум 20 млрд руб. дополнительных налоговых поступлений. Сейчас мы видим организации, которые продают фальсификат и заявляют оборот в два, пять млн руб. в год, они явно недоплачивают налоги. Когда ввели оборотные штрафы за некачественное топливо, сразу эта картина высветилась.

У Росстандарта и ФНС есть автоматизированный обмен информацией или он только по запросам?

Алексей Кулешов: Пока только по запросам. Мы в любом случае готовы делиться информацией по компаниям, которые явно занижают выручку и не платят налоги.

Продолжение интервью с Алексеем Кулешовым - о краш-тестах и отзывных кампаниях - читайте в ближайших номерах "РГ - Неделя"