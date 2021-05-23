Об этом заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов рассказал в интервью "Российской газете".
Росстандарт продолжает внеплановые проверки АЗС. Почему, если смотреть на итоги прошлого года, доля нарушений по дизтопливу (15,1%) гораздо выше, чем по бензину (3,5%)?
Алексей Кулешов: Очень большая доля легально выпускаемой продукции - легально выпускаемые суррогаты: судовое, печное топливо. Оно попадает и на АЗС, хотя с начала этого года его там продавать запрещено. Или когда залежавшуюся летнюю солярку продают в декабре, это тоже опасно.
Проблема не только в продавцах, но и в спросе на суррогаты. Если рядовые автовладельцы не хотят заправляться плохим бензином, то для некоторых транспортных и сельскохозяйственных компаний зашкаливающая сера в дизтопливе - не препятствие, лишь бы было дешевле.
Доля суррогатов на рынке автомобильного дизеля по итогам 2020 года - около 15%, но проверки этого года показывают, что легальная продажа суррогатов уходит, и доля нарушений в январе-апреле снизилась до 5%. То есть риск случайно заправиться некачественным топливом снижается.
Скоро вступает в силу закон, который сильно расширяет инструментарий проверяющих органов. Что это меняет на топливном рынке?
Алексей Кулешов: С 1 июля появляется более эффективная организация контроля: мы не будем заранее предупреждать о проверке, у нас появляется возможность проводить контрольные закупки методом тайного покупателя. Плановые проверки АЗС сведем к минимуму.
Сейчас вы предупреждаете даже о внеплановых проверках?
Алексей Кулешов: При внеплановых тоже должны уведомлять, но только за сутки. Некоторые все равно не успевают подготовиться, хотя доходит до смешного иногда. Кто-то, например, сразу закрывается на ремонт. Теперь появляется простой и эффективный механизм: по жалобам, материалам СМИ или общественных организаций составляется перечень АЗС высокого риска, инспектор под видом автолюбителя приезжает на них и покупает топливо, заливает его в стерильную канистру и отправляет в лабораторию. Так же будем работать и с недоливом. Если нарушения по качеству топлива не всегда можно быстро скрыть, то с недоливом все просто - умельцы знают, как докрутить автоматику, и плановые проверки почти не дают результата.
Что должно быть в жалобе, чтобы по ней состоялась проверка? Обязательны ли документы из автосервиса или достаточно ощущений, что в бензин что-то подмешали?
Алексей Кулешов: Подтверждение о поломке из автосервиса будет дополнительным аргументом, но оно необязательно, обязательны только чек и информация о месте расположения АЗС. Инспектор прибудет туда и отберет необходимые образцы топлива. Любые подозрения все равно нам нужно подтвердить в лаборатории. Если соберетесь писать жалобу, можете набрать в интернете по ключевым словам "топливо методичка Росстандарт" - найдете нашу памятку о том, что нужно знать при заправке на АЗС. Там есть и инструкция, как правильно написать жалобу на недолив и некачественное топливо.
На какие заправки чаще всего жалуются?
Алексей Кулешов: Меньше всего жалоб и подтвержденных нарушений на сетевых заправках. Даже у небольших сетей риск найти некачественное топливо минимален, у них своя система контроля качества выстроена.
Росстандарт начал публиковать списки АЗС, где были обнаружены нарушения. Удобнее было бы, если бы эти точки отмечали навигаторы. Это возможно?
Алексей Кулешов: Мы уже сегодня готовы делиться с владельцами навигаторов этой информацией, включая данные геолокации. Рассчитываем, что они смогут подгружать наши данные уже в следующем году, а у наших инспекторов будет возможность оперативно и добавлять, и исключать такие точки. Потому что бывает, например, что на АЗС вода попала в резервуар случайно, и когда протечка устранена и ущерб автовладельцам возмещен, заправка должна быть исключена из списка недобросовестных.
Инспекторы Росстандарта стали применять экспресс-анализаторы. Как они себя показали?
Алексей Кулешов: Эту методику разработали ученые ВНИИФТРИ, нашего ведущего института. Она позволяет с большой долей вероятности определять, соответствует ли топливо норме по содержанию серы - это ключевой показатель как для двигателя, так и для человека и окружающей среды. Если соответствует, то мы не проводим испытания, экономим финансовые ресурсы, если нет - отправляем топливо в лабораторию уже для детальных исследований. Это колба, куда вы наливаете образец топлива, и, если оно меняет цвет, значит, все плохо. Близкая аналогия - алкотестер. Пока анализатор работает только с дизтопливом, но ВНИИФТРИ работает над созданием такого же и для бензина.
Он будет продаваться?
Алексей Кулешов: Есть такая идея. Анализатор доступный по цене, но пока мы его обкатываем сами. В июле начнем внедрять среди инспекторов его по всей стране. Потом подумаем над механизмами распространения среди автолюбителей.
Росстандарт намечал программу борьбы с недоливом топлива. Ключевой элемент - сертификация раздаточных колонок, в том числе на защиту от манипуляций со стороны оператора (как в отношении игровых автоматов). Когда это будет сделано?
Алексей Кулешов: В прошлом году заработал новый ГОСТ на топливораздаточные колонки, который как раз защищает оборудование на АЗС от такого рода вмешательства. Его уже начали применять нефтяные компании при закупках для своих АЗС, и по результатам этого года мы подумаем над тем, чтобы сделать новый ГОСТ на ТРК обязательным. Надо посмотреть, как он повлияет на конечную стоимость оборудования.
В любом случае он касается только новых колонок, мы не можем заставить бизнес поменять все ТРК. Недобросовестные участники рынка, которым не нравится, что у них сужается поле для манипуляций, якобы не разобрались в стандарте и продвигали версию, что он парализует рынок. Чего, как мы видим, не произошло. Конечно, одномоментная замена ТРК была бы непозволительной роскошью, поэтому нужно постепенное обновление парка.
Сокращения госслужащих, которые прошли в этом году, затронули инспекторов Росстандарта?
Алексей Кулешов: Нет, они получили "бронь", а оптимизацию в хорошем смысле этого слова мы провели за счет обеспечивающих подразделений - закупки, кадры и так далее мы объединяем на уровне нескольких территориальных управлений. Высвобожденные средства пойдут в том числе на стимулирование инспекторского состава.
Сколько налогов скрывает серый рынок топлива
Еще в 2019 году вы начали тестировать систему прослеживаемости топлива от завода до бензобака. Что показали эти эксперименты, когда система может быть введена по всей стране?
Алексей Кулешов: Эксперимент оказался удачным. Для полноценного запуска системы необходимо ввести это в законодательство и решить, какой орган будет оператором системы, какие санкции будут за невнесение или некорректные данные, как будет обеспечена защита данных. Ну и техническое решение - как сделать так, чтобы участникам рынка не пришлось ничего подгружать вручную, чтобы данные по защищенным каналам предоставлялись автоматически из их внутренних систем. Здесь еще предстоят обсуждения и с бизнесом, и с минэнерго, и с другими органами власти. Компании нефтепродуктообеспечения готовы работать с этой системой, если она не повлечет дополнительных издержек.
То есть если система и будет введена, то очень нескоро. А каков "приз", что она дала бы государству и рынку?
Алексей Кулешов: Рано или поздно она появится, на других рынках такие системы уже доказали свою эффективность. Просто больших ресурсов и усилий в последние два года от нас потребовала "регуляторная гильотина" и вообще реформа контрольно-надзорной деятельности. Плюс пандемия притормозила глобальные проекты.
"Приз" вполне осязаемый: самое главное - безопасное топливо, а это касается почти всех: не только автовладельцев, но и тех, кто вынужден дышать вредными выхлопами.
Во-вторых, понятный учет и честная конкурентная среда. Рынок автомобильного топлива - около 65-70 млн тонн в год, это свыше 2,5 трлн руб., и сейчас на нем нет четкой границы ме жду белой и серой зонами. Каждый процент выведенного из розницы фальсификата переводит из серой зоны в белую рынок объемом 25 млрд руб. в год, а это как минимум 4 млрд руб. НДС. Соответственно, снижение фальсификата на пять процентных пунктов дает минимум 20 млрд руб. дополнительных налоговых поступлений. Сейчас мы видим организации, которые продают фальсификат и заявляют оборот в два, пять млн руб. в год, они явно недоплачивают налоги. Когда ввели оборотные штрафы за некачественное топливо, сразу эта картина высветилась.
У Росстандарта и ФНС есть автоматизированный обмен информацией или он только по запросам?
Алексей Кулешов: Пока только по запросам. Мы в любом случае готовы делиться информацией по компаниям, которые явно занижают выручку и не платят налоги.
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