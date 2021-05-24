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24.05.2021 02:42
Рубрика: В мире

Блинкен назвал переговоры с Лавровым конструктивными и деловыми

Фото: AFP/SAUL LOEB Фото: AFP/SAUL LOEB
Фото: AFP/SAUL LOEB

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, состоявшиеся в Рейкъявике на прошлой неделе, были конструктивными. Об этом американский дипломат заявил в интервью CNN.

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По его словам, это был "конструктивный и очень деловой разговор на протяжении почти двух часов", цитирует ТАСС. Блинкен подчеркнул, что Вашингтон нацелен на стабильные и предсказуемые отношения с Россией, что было бы полезным для обеих стран.

Госсекретарь США отметил также, что есть ряд сфер, сотрудничество в который представляет общий интерес для Москвы и Вашингтона. "Это Афганистан, так называемая стратегическая стабильность, соглашения по контролю над вооружениями, борьба с изменениями климата", - перечислил Блинкен.

Напомним, первая личная встреча главы МИД РФ и госсекратаря США состоялась в Рейкъявике "на полях" заседания министров Арктического совета. Позже Сергей Лавров заявил, что почувствовал заинтересованность Блинкена и его команды в том, чтобы преодолеть накопившиеся проблемы в двусторонних отношениях и восстановить диалог по стратегической стабильности.

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