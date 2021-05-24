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24.05.2021 09:53
Рубрика: Общество

Число просмотров марафона "Новое Знание" превысило 40 миллионов

Текст: Ксения Колесникова
Трехдневный просветительский марафон "Новое Знание", который проходил с 20 по 22 мая, собрал в интернете более 40 миллионов просмотров. "Охват беспрецедентный!" - резюмирует Максим Древаль, генеральный директор Российского общества "Знание".
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Число зрителей и слушателей будет увеличиваться: в открытом доступе на сайте и соцсетях Российского общества "Знание" будут опубликованы видеозаписи лекций, интервью, дискуссий и мастер-классов спикеров марафона. Это более 120 часов контента, который подан живо и доступно.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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В ходе марафона 176 спикеров - выдающиеся ученые, государственные деятели, топ-менеджеры крупных компаний, знаменитые артисты и телеведущие, авторитетные эксперты в самых разных областях - получили из зала и онлайн более 21 000 вопросов. Более 300 вузов подключились к открытым урокам марафона, 20 000 подключений было совершено из школ.

Среди выступающих: Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Михаил Мишустин, Илон Маск, Стив Возняк, Сергей Шойгу, Андрей Фурсенко, Валерий Фальков, Владимир Познер, Михаил Ковальчук, Артем Оганов, Владимир Машков, Герман Греф, Николай Цискаридзе, Денис Мацуев, Тимур Бекмамбетов, Татьяна Черниговская, Андрей Себрант, Тигран Худавердян, Петр Толстой, Илья Варламов, Владимир Волошин, Андрей Кириленко и многие другие. С приветствием к участникам марафона "Новое Знание" обратился президент России Владимир Путин.

Как заявил первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко, "предстоит работа, рассчитанная на длительную дистанцию, а не просто "спринтерский забег". Будет сформирован обширный пул лекторов: всего порядка 10 000 спикеров планируется привлечь на федеральном и региональном уровнях. Они будут вести очные лекции, а также использовать все преимущества цифровых технологий для работы в режиме онлайн. Важным приоритетом работы общества "Знание" станет выявление и поддержка талантливой и активной молодежи в регионах, мотивация их на саморазвитие и реализацию своих талантов.

Марафон "Новое Знание" станет ежегодным событием и будет расширять свою аудиторию, отвечая на ее запросы в новых знаниях. "Марафон - это не монолог, а диалог, слушатели - это соавторы", - сформулировал Сергей Кириенко принципиальную позицию организаторов просветительского мероприятия.

"Самые сложные темы, которые еще вчера казались далекими и невероятными - беспилотные технологии, освоение космоса, развитие искусственного интеллекта, атомная промышленность - на марафоне были на расстоянии вытянутой руки, одного клика. Для нас очень важно, что участники могли в формате "живого диалога" задать свои вопросы обладателям этих уникальных знаний. Марафон стал для нас всех своеобразным трамплином для следующего шага - превратить общество "Знание" в современную экосистему для всех, кто стремится получать знания и готов ими делиться", - сказал Максим Древаль.

Общество Образование Общество Наука

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