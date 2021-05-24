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24.05.2021 19:09
Рубрика: Экономика

Еда на бедную руку

Экономисты объяснили, чем адресная помощь лучше регулирования цен
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 112(8463)
Экономисты и отраслевые эксперты пытаются отговорить власти от регулирования цен на продукты, заменив его адресной продовольственной помощью. От роста цен никуда не деться. Но куда более эффективна для потребителей и бизнеса точечная поддержка тех россиян, которые вынуждены экономить на еде.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Торгово-промышленной палате РФ (ТПП) считают целесообразным отказаться от административного регулирования цен в пользу более эффективных механизмов, которые не затрагивают напрямую экономики ни торговли, ни поставщиков. И одним из возможных механизмов в ТПП называют программы адресной помощи гражданам, а также меры поддержки производителей, компенсирующие их растущие издержки. Предложение предусмотреть целевые выплаты на покупку продуктов для людей в трудной жизненной ситуации, безработных или семей с детьми с доходами ниже прожиточного минимума глава ТПП Сергей Катырин направил на рассмотрение председателю Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиру Кашину, пишет ТАСС.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
ВШЭ подсчитала экономический эффект от адресной продовольственной помощи

"Исторический и международный опыт подтверждают, что попытки "ручного" регулирования розничных или отпускных цен в конечном итоге приводят к стагнации потребительского рынка или дефициту отдельных категорий продовольственных товаров", - сказано в документе ТПП.

Отдача от программы адресной продовольственной помощи может превысить сумму вложенных средств в 1,6-1,9 раза, подсчитывают в НИУ ВШЭ. По последней оценке минпромторга в 2019 году, на поддержку малоимущих граждан в виде продовольственных сертификатов может потребоваться 340 млрд руб. В этом случае выгода для экономики составит 544 - 646 млрд руб. При этом такая помощь способна увеличить поддержку АПК на 20%, уточняют в ВШЭ. Подобная программа (Food Stamps) успешно работает с конца 30-х годов прошлого века в США. По подсчетам минсельхоза США, дополнительный 1 млрд долларов в программе продпомощи дает прирост в 1,54 млрд долл. в национальном доходе и примерно 13,5 тыс. рабочих мест, а также рост потребления продовольственных товаров на 335,7 млн долл. (общий рост потребления товаров и услуг - 1025 млн долл.).

Несмотря на стремление властей регулировать стоимость базовых продуктов, цены на них все равно растут, обращает внимание бизнес-омбудсмен Борис Титов. Так, по данным Росстата за апрель 2021 года, больше всего за год подорожали подсолнечное масло (27,3%), куриные яйца (31%) и сахар-песок (40,3%). При этом на масло и сахар цены были зафиксированы еще в декабре прошлого года, но и после этого росли. Колебания в сельхозпроизводстве неизбежны. Но реагировать на это наиболее эффективно "через разумную корректировку ценового регулятора, а не его подмену административными рычагами", уверен Титов.

Каждый вложенный в адресную продпомощь рубль принесет минимум полтора рубля прибыли

При введении целевых выплат на приобретение продуктов питания одновременно выполняются две задачи. Во-первых, такой подход не ухудшает положение производителей и оставляет им стимулы для расширения производства и инвестирования. Во-вторых, обеспечивается адресная помощь гражданам, которые оказались в трудной жизненной ситуации, считает директор НИФИ Минфина России Владимир Назаров.

Но он отмечает, что госрегулирование ценообразования на социально значимые продукты - мера временная и краткосрочная. Она необходима для того, чтобы правительство и Банк России сформировали долговременные и уже рыночные механизмы, направленные на сдерживание роста цен.

Экономика Товары и цены Цены на продукты

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