Эксперт пояснил, зачем нужна адресная продовольственная помощь

Госрегулирование ценообразования на социально значимые продукты - мера временная и краткосрочная, и вводится только при определенных условиях. Она необходима для того, чтобы правительство и Центральный Банк сформировали долговременные и уже рыночные механизмы, направленные на сдерживание роста цен. Такую точку зрения высказал "РГ" директор Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России Владимир Назаров.

Торгово-промышленная палата (ТПП) России 24 мая призвала власти отказаться от административного регулирования цен в пользу более эффективных механизмов, не затрагивающих напрямую экономики ни торговли, ни поставщиков. В частности, ТПП предложила предусмотреть целевые выплаты на покупку продуктов питания для людей в трудной жизненной ситуации, безработных или семей с детьми с доходами ниже прожиточного минимума. Такое предложение глава ТПП Сергей Катырин направил на рассмотрение председателю комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиру Кашину, пишет ТАСС.

По мнению Назарова, при введении целевых выплат на приобретение продуктов питания одновременно выполняются две задачи. Во-первых, такой подход не ухудшает положение производителей и оставляет им стимулы для расширения производства и инвестирования. Ведь логично предположить, что программа будет ориентирована на отечественных производителей.

Во-вторых, обеспечивается адресная помощь гражданам, которые оказались в трудной жизненной ситуации. При этом в отличие от фиксированных продуктовых наборов механизм электронного продуктового сертификата обеспечит необходимый выбор по широкой линейке товаров за исключением алкоголя и табака, считает Назаров.

Он отмечает удачный московский опыт по замене продуктовых наборов сертификатами. До 2013 года адресная продовольственная помощь москвичам, находящимся в трудной жизненной ситуации, предоставлялась только в виде продовольственного набора. В результате ассортимент товаров часто не соответствовал индивидуальным потребностям граждан, а социальной защите нужны были складские помещения для хранения и транспорт для доставки продовольственных наборов. Внедрение сертификата обеспечило удовлетворенность 92% ее получателей. Охват адресной помощью только за первые два года увеличился практически в 100 раз - до 386 тысяч человек. Сегодня электронные социальные сертификаты принимаются в двух тысячах торговых точек Москвы, что существенно сокращает административные издержки.

"Стоит отметить, что в недавнее время правительство во исполнение поручений президента приняло ряд мер, направленных на помощь малоимущим, в том числе в части детских пособий. Полагаю, что введение сертификатов должно учитывать уже введенные меры поддержки", - добавил эксперт.