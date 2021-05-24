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24.05.2021 17:26
Рубрика: ПДД

Эксперты раскритиковали идею автоматического списания штрафов

Текст: Владимир Баршев
Эксперты Общероссийского народного фронта считают, что реализация идеи автоматического списания штрафов приведет к массовому и не всегда обоснованному снятию денег у граждан.
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Напомним, в Госдуме готовится к обсуждению проект поправок в закон "Об исполнительном производстве". Министерство юстиции предложило проработать возможность упрощенного порядка взыскания штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения. Речь идет о нарушениях, зафиксированных работающими в автоматическом режиме комплексами фотовидеофиксации нарушений. Сейчас взыскание таких штрафов в принудительном порядке требует обязательного участия судебного пристава. Переход к электронному механизму будет способствовать упрощению этого процесса. Однако, он может вызвать ряд противоречий с существующими законодательными нормами, предупреждают эксперты ОНФ.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
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Члены рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" обратили внимание, что автоматическое списание штрафов по юридическому принципу равноправия сторон должно сопровождаться возможностью также оперативно обжаловать данные решения, чтобы возвратить незаконно или ошибочно взысканные с автовладельцев средства. Сейчас помощью камер выносится абсолютное большинство постановлений. Штрафы накладываются в автоматическом режиме. Часть из них попадает судебным приставам, которые списывают средства со счетов. А возвращение этих средств при наличии постановления об отмене или признании незаконным штрафа потребует колоссальных затрат времени и сил.

При этом упрощенной отмены ошибочных постановлений и возвращения средств новый законопроект не предусматривает.

Как пояснил руководитель Ассоциации "Объединение региональных автотранспортных предприятий и перевозчиков "Межрегионавтотранс" Сергей Храпач, действующий регламент Федеральной службы судебных приставов предусматривает определенные гарантии для лиц, привлеченных к административной ответственности. В частности, быть уведомленными о возбуждении исполнительного производства. Это позволяет либо добровольно оплатить штраф, либо представить документы, подтверждающие отсутствие оснований для его уплаты.

При этом, эксперт указал, что возврат взысканных средств по отмененному постановлению в КОАП РФ не предусмотрен. Для этого нужно направить соответствующее заявление в орган, который наложил штраф. Отсутствие четких критериев, определяющих срок вступления в силу постановления по делу об административном правонарушении в случае его обжалования, фиксации самого факта обжалования, вынесенного по жалобе решения, приведет к формальному подходу со стороны административных органов. "Восстановление нарушенных прав потребует значительного времени и трудозатрат", - подчеркнул Сергей Храпач.

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По мнению руководителя рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов, сейчас одно ведомство может не знать, что то или иное постановление обжалуется. А может просто забыть об этом, и отправить штраф, который обжалуется судебным приставам. Это, по меньшей мере, хоть какая-то гарантия того, что у человека не спишут деньги сразу. Он сможет предъявить документы об обжаловании. А принятие такой нормы сразу лишит человека денег. Что прямо нарушает права граждан, соблюдающих нормы закона.

Надо сказать, что у этой инициативы есть еще один неприятный момент. Если она вдруг будет принята, то первыми, кто ощутит на себе ее последствия, будут банки. Автовладельцы будут просто закрывать счета, чтобы с них, не дай Бог, по чьей-нибудь ошибке, ничего не списали. А автомобилисты составляют наиболее обеспеченную часть россиян.

#ПДД