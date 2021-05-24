Где в России больше машин с ограничениями на регистрационные действия

На каждый пятый Chevrolet Suburban наложены ограничения регистрационных действий. То есть, купив такую машину, ее невозможно будет поставить на учет. А больше всего автомобилей под такими санкциями продается в Северо-Кавказском федеральном округе. Во всяком случае к такому выводу пришли аналитики портала "Авто.ру", изучив базу объявлений о продаже автомобилей за 2020 год и отчеты по ним ПроАвто.

В Республике Ингушетии доля таких машин в 3 раза выше, чем в целом по стране и 5,6 раза выше, чем, например, в Санкт-Петербурге.

Как правило, ограничения регистрационных действий накладываются судебными приставами за долги по штрафам. С ними машину нельзя поставить на учет, то есть попросту нельзя продать, а также купить или подарить. Поэтому автовладельцам перед покупкой автомобиля необходимо его тщательно проверять, в том числе на наличие таких ограничений.

Причем осторожнее всего нужно быть при покупке машин в южных регионах и в Сибири. Здесь наибольшая доля машин с ограничениями на регистрационные действия: в ЮФО, в среднем, 8,9%, в СФО - 8%.

В Крыму таких машин насчитывается 7,9%, что в полтора раза больше, чем в столичном регионе. В Центральном, Приволжском, Северо-Западном и Уральском округах доля автомобилей с ограничениями на регистрационные действия - по 6,3%. Наименьшая доля - на Дальнем Востоке: всего 4,9%.

Наибольший риск встретить автомобиль с ограничением на регистрационные действия у тех, кто ищет редкую и мощную модель. Например, каждый пятый Chevrolet Suburban находится под действием санкций. Для сравнения: Mercedes-Benz G-Класса с запретом встречаются почти вдвое реже - 13%.

Минимальная вероятность встретить машину с ограничениями на регистрационные действия у тех пользователей, которые планируют купить BMW i3: соответствующую запись в истории имеет только одна машина из ста. Это вдвое меньше, чем Nissan Leaf и в 5 раз меньше, чем Toyota Prius.

Среди актуальных моделей под запрет редко попадают Kia K900 (1,5%), а также Chevrolet Spark, Ford Ecosport, Kia Picanto и Proceed, Porsche Cayenne Coupe, Renault Arkana и Kaptur, Subaru WRX STI, Suzuki Jimny - меньше 3% у каждой модели.