ГИБДД больше не нужно доказывать вину автомобилиста. Все сделают дроны

ГИБДД МВД по Адыгее поделилось кадрами совместной с авиационным отрядом специального назначения республиканского управления Росгвардии операцией по выявлению нарушителей на дорогах. За порядком на трассе помогали следить беспилотные летательные аппараты.

Дроны контролируют участок дороги в обоих направлениях от наряда ДПС, технические возможности позволяют мониторить участки протяжённостью до пяти километров.

В случае, если автомобиль пересёк сплошную линию разметки, БПЛА автоматически захватывает цель и "сопровождает" машину нарушителя вплоть до момента её остановки сотрудниками ГИБДД.

Запись ситуации на вверенном БПЛА участке дороги ведётся непрерывно и сохраняется на жёстком диске операторного пункта, поэтому просмотреть момент нарушения не составит труда.

После остановки инспектор демонстрирует водителю запись, которая впоследствии копируется на физический носитель и приобщается к материалам дела об административном правонарушении.

"В результате применения беспилотных летательных аппаратов в 2021 году выявлено 45 административных правонарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения", - сообщили в ГИБДД МВД по Адыгее.