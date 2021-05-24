Глава Apple выступил с показаниями в суде по делу игры Fortnite

Руководитель Apple Тим Кук выступил с показаниями в суде по антимонопольному иску компании Epic Games (разработчик игры Fortnite). Об этом пишет Associated Press.

Топ-менеджер на протяжении четырех часов защищал позицию своей компании. На основную претензию о большом проценте комиссионных, взимаемых с разработчиков за размещение контента в App Store, глава корпорации пояснил, что пользователи, "покупая iPhone, приобретают полноценную экосистему".

Таким образом, по словам Кука, авторам игр и приложений предоставляется доступ к широчайшей аудитории, и размер платы за такую возможность вполне справедлив. Эта бизнес-модель принесла "яблочной" фирме 57 млрд долларов прибыли в 2020 году.

Напомним, в прошлом августе Apple удалила игру Fortnite из своего онлайн-магазина из-за того, что Epic Games добавили в проект систему прямой оплаты, чтобы не отчислять 30-процентную комиссию за внутриигровые покупки. После этого разбирательство между двумя компаниями проходит в судебном порядке.

Решение по делу, которое может внести существенные изменения во всю IT-отрасль, должно быть обнародовано до 13 августа.