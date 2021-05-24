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Рубрика: Происшествия

Глава Минюста поддержал идею замены трудовых мигрантов заключенными

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости Министр юстиции РФ Константин Чуйченко. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости
Министр юстиции РФ Константин Чуйченко. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Глава Минюста России Константин Чуйченко считает идею о замещении трудовых мигрантов заключенными правильной. По его словам, можно создавать исправительные центры на крупных объектах и стройках, а отбывающие наказание лица обладают квалификацией для выполнения такой работы.

Он добавил, что России интересны крупные инвестиционные проекты, где численность лиц, которые отбывают наказание в виде исправительных работ, будет составлять тысячу и более человек. Пока же численность, как правило, составляет около 100 человек, пишет РИА Новости.

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Чуйченко отметил, что создание исправительных центров позволит осужденным реализовать право на замену наказания. Сегодня около 180 тысяч отбывающих наказание в виде лишения свободы, имеют право перейти в исправительный центр. Однако в стране создано лишь около восьми тысяч мест. "Это очень социально значимая и интересная вещь, потому что люди тем самым не отрываются от общества, получают зарплату, могут выполнять свои обязательства, которые вытекают из решения судов", - подчеркнул Чуйченко.

Напомним, на днях директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников предложил активней задействовать заключенных на тех работах, где не хватает рабочей силы и куда привлекают мигрантов. Он отметил, что в настоящее время порядка 188 тысяч человек, которые содержатся в исправительных учреждениях, имеют право на такое исполнение наказания как принудительные работы. Директор ФСИН уверен, что таким образом может быть решена и трудовая проблема, и произойдет та самая социализация.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов оценил предложение по замене трудовых мигрантов заключенными. По его словам, замена, в случае принятия инициативы, должна осуществляться только на добровольной основе.

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