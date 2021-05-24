Глава Минюста поддержал идею замены трудовых мигрантов заключенными

Глава Минюста России Константин Чуйченко считает идею о замещении трудовых мигрантов заключенными правильной. По его словам, можно создавать исправительные центры на крупных объектах и стройках, а отбывающие наказание лица обладают квалификацией для выполнения такой работы.

Он добавил, что России интересны крупные инвестиционные проекты, где численность лиц, которые отбывают наказание в виде исправительных работ, будет составлять тысячу и более человек. Пока же численность, как правило, составляет около 100 человек, пишет РИА Новости.

Чуйченко отметил, что создание исправительных центров позволит осужденным реализовать право на замену наказания. Сегодня около 180 тысяч отбывающих наказание в виде лишения свободы, имеют право перейти в исправительный центр. Однако в стране создано лишь около восьми тысяч мест. "Это очень социально значимая и интересная вещь, потому что люди тем самым не отрываются от общества, получают зарплату, могут выполнять свои обязательства, которые вытекают из решения судов", - подчеркнул Чуйченко.

Напомним, на днях директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников предложил активней задействовать заключенных на тех работах, где не хватает рабочей силы и куда привлекают мигрантов. Он отметил, что в настоящее время порядка 188 тысяч человек, которые содержатся в исправительных учреждениях, имеют право на такое исполнение наказания как принудительные работы. Директор ФСИН уверен, что таким образом может быть решена и трудовая проблема, и произойдет та самая социализация.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов оценил предложение по замене трудовых мигрантов заключенными. По его словам, замена, в случае принятия инициативы, должна осуществляться только на добровольной основе.