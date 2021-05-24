Глава ВОЗ спрогнозировал появление нового смертоносного вируса

НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Фото: Сергей Михеев/РГ
В мире может появиться новый смертоносный вирус. С таким прогнозом выступил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, передает ТАСС.
По его словам, человечеству предстоит столкнуться с новой пандемией. "Новый вирус потенциально будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний", - добавил генеральный директор ВОЗ.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова охарактеризовала новую коронавирусную инфекцию как не самый страшный вариант реализации эпидемиологических рисков.