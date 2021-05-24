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24.05.2021 13:42
Рубрика: Общество

Глава ВОЗ спрогнозировал появление нового смертоносного вируса

Текст: Георгий Панин
НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Фото: Сергей Михеев/РГ НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Фото: Сергей Михеев/РГ
НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Фото: Сергей Михеев/РГ

В мире может появиться новый смертоносный вирус. С таким прогнозом выступил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, передает ТАСС.
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По его словам, человечеству предстоит столкнуться с новой пандемией. "Новый вирус потенциально будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний", - добавил генеральный директор ВОЗ.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова охарактеризовала новую коронавирусную инфекцию как не самый страшный вариант реализации эпидемиологических рисков.

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