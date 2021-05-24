Госдума рассмотрит ужесточение ответственности за пьяную езду 25 мая

Госдума 25 мая рассмотрит в первом чтении законопроект об увеличении срока лишения свободы и штрафов за систематическое пьяное вождение. Наказание увеличивается с целью не пускать таких опасных водителей за руль, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Совет Думы принял решение вынести на рассмотрение Госдумы вопрос о повышении ответственности за пьяное вождение 25 мая", - сообщили в пресс-службе ГД.

Проект изменений Уголовного кодекса был внесен в Госдуму правительством РФ в начале апреля. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству ранее рекомендовал принять его в первом чтении.

"Есть те, кто ранее уже совершил аварию в пьяном виде, в результате которой пострадали или погибли люди, - отметил Володин в разговоре с журналистами. - После этого человек отбыл наказание и вновь сел за руль пьяным. С целью не допустить таких водителей за руль, мы увеличиваем штрафы до 500 тысяч рублей и уголовную ответственность до трех лет".

Кабмин предлагает ужесточить наказание для водителей, повторно севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. Срок лишения свободы хотят увеличить с нынешних двух лет, а штраф - с действующих 200-300 тысяч.

Авторы инициативы отмечают, что действующие санкции недостаточно эффективны, об этом свидетельствует рост рецидивов в случаях, когда люди повторно садятся пьяными за руль.