Кинофестиваль в Карловых Варах перенесен на август

Несмотря на явное улучшение ситуации с коронавирусом в большинстве стран мира, пандемия продолжает вносить сумятицу в график мировых кинофестивалей.

Как мы уже сообщали, Каннский фестиваль твердо намерен провести свой 74-й выпуск в обычном формате с 6 по 17 июля вместо традиционного мая.

Теперь дирекция международного фестиваля в Карловых Варах KVIFF сообщила о том, что его 55-й выпуск пройдет не в начале июля, как обычно, а с 20 по 28 августа. "Мы надеемся, что за эти предстоящие семь недель массовая вакцинация в стране существенно улучшит ситуацию с пандемией и сделает фестиваль максимально безопасным для его участников и гостей", - прокомментировал это решение президент фестиваля Иржи Бартошка. Он обещал, что следующий фестиваль вернется к своему обычному графику и пройдет с 1 по 9 июля 2022 года.

Исполнительный директор фестиваля Кристоф Муча объяснил, что решение было принято после консультаций с экспертами и в результате внимательного анализа текущей ситуации.

Впервые возникший в 1946 году как побратим Московского кинофестиваля после распада социалистического лагеря KVIFF стал самостоятельным и ежегодным, превратившись в важнейший культурный форум стран Восточной Европы. В прошлом году из-за пандемии он прошел только онлайн. Пока ситуация с COVID-19 в стране остается неспокойной, карантинные меры постепенно снижаются, но отели в Чехии остаются закрытыми.

О планах на 2021 год осенних международных кинофестивалей в Венеции, Торонто и Сан-Себастьяне сообщений пока нет. Напомним, что эти кинофорумы даже в прошлом году в неизмеримо более сложной ситуации, пусть и в усеченном варианте, но все-таки состоялись.