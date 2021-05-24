Когда можно лишиться прав за чужое нарушение

Остаться без прав у нас можно и за чужие нарушения. Причем это не будет судебной ошибкой. Это закономерное явление, связанное лишь с тем, что наши автовладельцы редко обжалуют штрафы. Даже в том случае, если не они находились за рулем в момент совершения нарушения. Как показывает практика, это иногда выходит боком.

При развитии системы фотовидеофиксации нарушений штрафы выносятся не водителю, который находился за рулем, а собственнику автомобиля. Автомобиль может быть один в семье, а ездят на нем несколько человек. Конечно, многое зависит от взаимоотношений в этой семье, но, как правило, если придет штраф, хозяин машины молча его оплатит. Разве что попеняет сыну, жене, мужу, брату, сестре: что ж ты так, надо ездить аккуратнее. А зря. Некоторые такие штрафы необходимо обжаловать, чтобы потом не лишиться прав.

Так, некто Федоров получил по почте "письмо счастья" со штрафом за проезд на красный свет. Машина принадлежит ему, но нарушение совершила его жена. Он ей попенял: сама нарушила - сама оплачивай. (Кстати, она этого так и не сделала.) Но обжаловать штраф не стал. А через некоторое время сам попался за рулем своего автомобиля, когда проехал под негорящую стрелку на светофоре. Инспектор, оформляя дело, проверил по базе и установил, что Федоров уже привлекался за аналогичное нарушение и совершил повторное нарушение, будучи подвергнутым наказанию. А поэтому составил протокол по части 3 статьи 12.12 Кодекса об административных правонарушениях как за повторное, и дело ушло в суд.

Но мировой судья доводы Федорова о том, что нельзя квалифицировать его действия как повторные, так как при первом нарушении не он находился за рулем, счел неубедительными, поскольку вынесенное в отношении него решение о штрафе он не обжаловал. А так как этот штраф не был уплачен, то суд не стал применять более мягкую санкцию в виде штрафа, а лишил его прав на 4 месяца. И это решение мирового суда устояло и в апелляционной, и в кассационной инстанциях. Лишение прав предусмотрено не только за повторный проезд на красный свет. Оно предусмотрено за повторное превышение скорости более чем на 60 км/ч, а также за движение по встречной полосе. Причем в случаях, когда это нарушение выявляется камерами, собственнику автомобиля назначается штраф. Но после вступления в силу постановления, если оно не обжаловано, этот собственник считается подвергнутым наказанию в течение года. И если за это время он совершит аналогичное нарушение, причем выявит это нарушение инспектор на дороге, то ему будет грозить именно лишение прав как за повторное.

Если повторное нарушение выявит камера, то собственнику будет грозить только повышенный штраф. Кстати, при развитии каршеринга многие его пользователи получают потом штрафы именно как за повторное нарушение, даже если совершили его впервые. Все дело в том, что компания, владеющая автомобилем каршеринга, получает от ГИБДД именно такие штрафы. И тут даже неважно, на том ли автомобиле было совершено первое нарушение или на любом другом, который находится в собственности у юридического лица. Лицо отвечает за весь свой автопарк. И если на одном автомобиле кто-то проскочил на красный свет, то проезд другого автомобиля за запрещающий сигнал будет считаться повторным.

Кстати, клиент каршеринга, получивший такой штраф за якобы повторное нарушение, может его обжаловать. Для этого потребуется обратиться в ГИБДД с заявлением, что именно он находился за рулем в момент совершения нарушения, но до этого такого нарушения не совершал. Если информация подтвердится и сроки дела не истекли, то удастся переквалифицировать нарушение.

Поскольку первое нарушение автовладелец не обжаловал, суд счел неубедительными его доводы о том, что не он находился за рулем

Все это не означает, что если за юридическим лицом - тем же собственником каршеринга - уже числятся проезды на красный свет и клиент, за которым таких нарушений не было, проскочит на красный свет на глазах инспектора, его лишат прав. Нет, в этой ситуации инспектор будет проверять не историю машины, а историю самого водителя. А в случае когда автомобиль один на семью, при получении штрафа за нарушение, за которое, если оно повторное, можно лишится прав, постановление необходимо обжаловать. Согласно нашему законодательству каждый человек может ошибиться, но только - один раз. Поэтому даже в семье не надо брать вину на себя, пусть каждый отвечает за свои поступки. Тогда не придется отвечать за ошибки другого.