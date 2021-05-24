МИД РФ: Чартерные рейсы в Египет возобновятся в ближайшее время

Точных дат возобновления чартерных рейсов дипломат не назвал. "Мы надеемся, что в ближайшее время. Но все зависит еще от коронавирусной ситуации. Так-то, конечно, решение принято", - отметил Богданов.

Напомним, в конце апреля президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились о возобновлении авиасообщения в полном объеме между аэропортами двух стран, в том числе с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом. Оно было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Регулярные рейсы в Каир восстановили в апреле 2018 года.

Туроператоры уже выразили готовность запустить продажу туров в Египет на чартерах, как только такие рейсы начнут осуществляться.