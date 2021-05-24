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24.05.2021 16:16
Рубрика: Власть

МИД РФ: Чартерные рейсы в Египет возобновятся в ближайшее время

Текст: Юрий Когалов
Возобновление чартерных перелетов на курорты Египта произойдет в ближайшее время. Об этом, как передает ТАСС, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

Точных дат возобновления чартерных рейсов дипломат не назвал. "Мы надеемся, что в ближайшее время. Но все зависит еще от коронавирусной ситуации. Так-то, конечно, решение принято", - отметил Богданов.

Сроки возобновления авиасообщения с Турцией могут определиться в конце мая

Напомним, в конце апреля президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились о возобновлении авиасообщения в полном объеме между аэропортами двух стран, в том числе с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом. Оно было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Регулярные рейсы в Каир восстановили в апреле 2018 года.

Туроператоры уже выразили готовность запустить продажу туров в Египет на чартерах, как только такие рейсы начнут осуществляться.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Африка Египет Правительство МИД Возобновление авиасообщения с Египтом

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