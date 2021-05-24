МИД РФ заявил о двойных стандартах Запада в ситуации с самолетом Ryanair

Что касается задержания одного из основателей телеграм-канала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским, Романа Протасевича, находившегося на борту того самолета, то это, по мнению дипломата, внутреннее дело Беларуси.

"Вызывает удивление скоординированная реакция на эти события представителей ряда западных стран и международных организаций, включая ЕС, НАТО и ОБСЕ", - отметила Захарова, комментируя требования ввести новые санкции в отношении Беларуси. По ее словам, "ранее на подобные события, происходившие в других странах, они реагировали по-другому". Дипломат напомнила, как власти Австрии в 2013 году по требованию США даже посадили и досмотрели самолет президента Боливии. Тогда они искали экс-агента ЦРУ Эдварда Сноудена. В 2012 году Турция с помощью истребителей посадила самолет Москва - Дамаск, обыскав судно и изъяв его груз. Украина за несколько километров до белорусской границы развернула самолет "Белавиа" и вернула его в Киев, чтобы снять с рейса активиста антимайдана.

"Характерно, что все указанные акции совершались намеренно, в нарушение норм международного права. Реакция Запада на них практически отсутствовала, никто из виновных так и не понес наказания", - подчеркнула Захарова.

"Призываем наших западных партнеров воздержаться от применения "двойных стандартов" и принять меры к тому, чтобы трезво, без эмоций оценить ситуацию на основе всех имеющихся материалов во взаимодействии с белорусскими авиационными властями, демонстрирующими открытость и готовность к взаимодействию", - отметила представитель МИД РФ.