МИД РФ заявил о двойных стандартах Запада в ситуации с самолетом Ryanair

Новости

Александр Бастрыкин обсудил работу Судебно-экспертного центра СК 20:47
В Подмосковье с помощью камер вычислили грабителей тульских автозаправок 19:58
Брагин посетовал на расхлябанность игроков сборной в матче против Словакии 19:50
"Белавиа" отменила полеты в Литву 19:37
Всемирная конференция разработчиков состоится 7 июня 19:27
Макей: Запад пока не запрашивал у Минска информацию по инциденту с самолетом 19:07
Посольство РФ в Минске получило уведомление о задержании россиянки 18:58
Путин по телефону поздравил Патриарха с днем тезоименитства 18:56
Беларусь высылает посла Латвии и всех сотрудников дипмиссии 18:54
Собянин открыл музей нефти в центре Москвы 18:54
Депутат: Восстановление лесов улучшится за счет продления срока аренды 18:53
Госдума рассмотрит запрет на уравнивание роли СССР и Германии в ВОВ 18:52
Депутат: Деревянному домостроению мешает отсутствие инфраструктуры 18:33
Почти треть россиян хотели бы иметь собственное дело 18:08
Посла Колумбии вызвали в МИД РФ 17:57
В Минске опровергли заявления о давлении на экипаж самолета Ryanair 17:55
Депутат: Запрет сельхозпалов может спровоцировать новые лесные пожары 17:47
Вступление в силу закона о ЛесЕГАИС может быть перенесено на полгода 17:43
Президент Боливии привился "Спутником V" 17:39
Эксперт пояснил, зачем нужна адресная продовольственная помощь 17:36
Затмение Суперлуны, которое произойдет в среду, бывает раз в 12 лет 17:28
В Петербурге решили ввести обязательную аттестацию для гидов 17:11
Эксперты оценили шансы Google в деле против Роскомнадзора 17:09
Путин и Жапаров обнялись после переговоров в Сочи 17:01
Тверской подросток погиб в трансформаторе 16:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 24 по 30 мая
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 24 по 30 мая
В России начали автоматически предоставлять налоговые вычеты
В России начали автоматически предоставлять налоговые вычеты
25 мая состоится пресс-конференция, приуроченная к Дню борьбы с рассеянным склерозом
25 мая состоится пресс-конференция, приуроченная к Дню борьбы с рассеянным склерозом
24.05.2021 20:31
Рубрика: Власть

МИД РФ заявил о двойных стандартах Запада в ситуации с самолетом Ryanair

Текст: Юрий Когалов
Российская сторона внимательно следит за ситуацией вокруг экстренной посадки в аэропорту Минска самолета Ryanair. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, действия белорусских авиационных властей соответствовали международным нормам, истребитель был поднят в воздух для осуществления контроля и оказания помощи при посадке в случае необходимости, особенно с учетом нахождения поблизости АЭС.

Что касается задержания одного из основателей телеграм-канала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским, Романа Протасевича, находившегося на борту того самолета, то это, по мнению дипломата, внутреннее дело Беларуси.

Фото: AFP
Эксперт: Посадка рейса Ryanair состоялась по принятым во всем мире нормам

"Вызывает удивление скоординированная реакция на эти события представителей ряда западных стран и международных организаций, включая ЕС, НАТО и ОБСЕ", - отметила Захарова, комментируя требования ввести новые санкции в отношении Беларуси. По ее словам, "ранее на подобные события, происходившие в других странах, они реагировали по-другому". Дипломат напомнила, как власти Австрии в 2013 году по требованию США даже посадили и досмотрели самолет президента Боливии. Тогда они искали экс-агента ЦРУ Эдварда Сноудена. В 2012 году Турция с помощью истребителей посадила самолет Москва - Дамаск, обыскав судно и изъяв его груз. Украина за несколько километров до белорусской границы развернула самолет "Белавиа" и вернула его в Киев, чтобы снять с рейса активиста антимайдана.

"Характерно, что все указанные акции совершались намеренно, в нарушение норм международного права. Реакция Запада на них практически отсутствовала, никто из виновных так и не понес наказания", - подчеркнула Захарова.

"Призываем наших западных партнеров воздержаться от применения "двойных стандартов" и принять меры к тому, чтобы трезво, без эмоций оценить ситуацию на основе всех имеющихся материалов во взаимодействии с белорусскими авиационными властями, демонстрирующими открытость и готовность к взаимодействию", - отметила представитель МИД РФ.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД

Главное сегодня

МИД РФ заявил о двойных стандартах Запада в ситуации с самолетом Ryanair
Минтруд и Минздрав разработали новую систему оплаты труда медработников
Объявлены условия для купивших путевки до старта программы детского кешбэка
Пенсионный фонд продлил упрощенный порядок оказания услуг
Эпидемиолог: Заболеваемость COVID-19 в России может снизиться летом
Валерий Зорькин: Дееспособность власти проверяется в общенациональной беде
Фоторепортаж: Как отдыхали известные полководцы