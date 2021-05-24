МИД Беларуси обвинил Запад в политизации инцидента с самолетом Ryanair

В ситуации с самолетом авиакомпании Ryanair, следовавшим из Афин в Вильнюс и совершившим экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, белорусская сторона действовала в соответствии с международными правилами. Об этом заявили в МИД республики, выразив удивление поспешностью откровенно воинственных заявлений со стороны ряда стран и европейских структур.

"Нет никаких сомнений, что действия наших компетентных властей полностью соответствовали установленным международным правилам. Белорусская сторона всегда ответственно подходила и подходит к их соблюдению. Это признается и соответствующими регуляторами в авиационной сфере", - отмечается в заявлении пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза, опубликованном на сайте ведомства.

Комментируя по просьбе РИА Новости недавние заявления западных политиков, он назвал их поспешными и "откровенно воинственными". "Ситуация прямо и явно нагнетается. Происходит ее намеренная политизация, звучат ничем не подтвержденные обвинения, клеятся ярлыки. При этом нет никакого видимого желания в ней объективно разобраться. Вместо этого незамедлительно снова зазвучали лозунги о санкциях", - заявил представитель белорусского МИД.

По его словам, Минск призывает дождаться заключений компетентных экспертов и лишь потом делать выводы.

Глаз также отметил, что "правила авиационной безопасности - это абсолютный приоритет, притом везде и для всех". В этой связи действия экипажа самолета, отвечающего за жизни своих пассажиров и решившего экстренно сесть в аэропорту Минска, представляются полностью оправданными, добавил он.

Пресс-секретарь МИД Беларуси выразил уверенность, что республика в состоянии гарантировать полную транспарентность. В случае необходимости Минск готов принять экспертов и продемонстрировать все материалы, чтобы исключить инсинуации.

Как ранее стало известно, департамент по авиации министерства транспорта и коммуникаций республики создал комиссию по расследованию ситуации с самолетом Ryanair. Все обстоятельства инцидента обещают обнародовать в ближайшее время.