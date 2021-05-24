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24.05.2021 10:31
Рубрика: Экономика

ММК в 2021 году инвестирует в экологию 9,5 миллиардов рублей

Текст: Лариса Розова
ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" продолжает реализацию масштабной экологической программы. Одно из крупнейших предприятий черной металлургии снижает выбросы углекислого газа и других вредных веществ, эффективно перерабатывает твердые отходы и строит современные природоохранные объекты.

"Минимизация воздействия на окружающую среду - приоритетная задача для меня и моих коллег, - заявил Виктор Рашников, председатель Совета директоров ПАО "ММК", во вступительном слове к отчету компании за 2020 год. - Для нас принципиально важно, чтобы все проекты ММК в рамках долгосрочной инвестиционной программы отражали наш курс на повышение экологической эффективности и снижение выбросов СО2".

Магнитогорские металлурги действительно вкладывают значительные средства в экологические проекты: за 2010 - 2020 гг. инвестиции превысили 31 миллиард рублей. Благодаря этим инвестициям на промышленной площадке в Магнитогорске построили и реконструировали сероулавливающие и газоочистные установки, системы аспирации доменных печей, возвели разделительную дамбу, которая позволила перейти на замкнутую оборотную систему водоснабжения, совершенствовали переработку железосодержащих шламов. А в 2021 году комбинат вложит в реализацию экологической программы более 9,5 миллиардов рублей. Эти средства будут направлены на строительство природоохранных объектов новой коксовой батареи №12, реконструкцию газоочистных установок ЭСПЦ и ККЦ, ликвидацию Восточного карьера горы Магнитной и рекультивацию нарушенных в результате промышленной деятельности ММК земель.

Первоочередная задача для ММК - улучшить качество воздуха в Магнитогорске. Реализация экологической программы предполагает, что к 2025 году уровень загрязнения воздуха станет низким. Уже в 2020 году, по данным Росгидромета, воздух во второй столице Южного Урала стал чище по сравнению с предыдущим годом. ММК постоянно проводит мониторинги качества воздуха - как самостоятельно, так и с использованием независимых лабораторий - и исследования за последние два года показали снижение уровня выбросов вредных веществ, в частности, углекислого газа. Если в 2019 году объем выбросов CO2 составил 40,7 миллиона тонн, то в 2020-м - 38,0 миллиона тонн.

"Актуализированная стратегия Группы предусматривает снижение удельных выбросов углекислого газа на тонну стали до среднемирового уровня и даже ниже к 2025 году, - подчеркивает генеральный директор ПАО "ММК" Павел Шиляев. - Мы также нацелены на радикальное снижение уровня выбросов оксидов азота, диоксида серы и пыли".

Еще одно важное направление экологической деятельности ММК - обеспечение утилизации железосодержащих отходов и их переработки во вторичные ресурсы. Каждый год на комбинате перерабатывают более 10 миллионов тонн металлургических шлаков, получая граншлак и щебень, востребованные в промышленности продукты, которые ММК продает своим клиентам. Сочетание экологичности и экономической эффективности - главный принцип политики ММК в природоохранной сфере.

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