Набиуллина: Ставки по вкладам будут вновь устойчиво покрывать инфляцию

Ставки по вкладам превысят уровень инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на заседании президиума фракции "Единая Россия" в Госдуме.

"Возвращение нашей политики к нейтральному уровню поднимет ставки по депозитам, которые снизились в прошлом году. Они вновь будут устойчиво покрывать инфляцию. А мы видим, как важна эта проблема, в том числе для пенсионеров, которые держат в банках свои сбережения", - сказала Набиуллина (цитата по РИА Новости).

В марте-апреле Банк России в два приема повысил ключевую ставку на 0,75 процентного пункта, она достигла нижней границы своего нейтрального диапазона (5-6%). Уже в июне не исключено еще одно повышение ключевой ставки. Прогноз Банка России допускает очень широкий диапазон изменения ставки до конца этого года: от стабилизации на текущих 5% до роста до 6,5%.

По данным Банка России, средняя максимальная ставка топ-15 банков с марта выросла с 4,5 до 4,9% годовых, рост стал заметным в первой декаде мая. Инфляция в апреле замедлилась до 5,5% (к тому же периоду предыдущего года), на конец года Банк России ожидает инфляцию в пределах 4,7-5,2%.

Срочные вклады физлиц сокращаются уже год. На это повлияла не столько эпидемия, сколько низкие ставки, переток сбережений на фондовый рынок и привлекательные условия по накопительным счетам. В марте (последние доступные данные Банка России) срочные вклады уменьшились на 231 млрд рублей (или 1,1%), а всего с начала года - на 559 млрд рублей, до 20,6 трлн рублей.