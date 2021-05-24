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24.05.2021 21:40
Рубрика: Экономика

Оклад един

Осенью заработает новая система оплаты труда медработников
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 112(8463)

С 1 ноября в России стартует пилотный проект по переводу медперсонала на новую систему оплаты труда. Сначала, как рассказали "РГ" в минтруде, ее апробируют в семи регионах - в Якутии, Севастополе, Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской и Тамбовской областях. Проект постановления правительства об этом разработан минтрудом и минздравом и представлен на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (документ есть в распоряжении "РГ").

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Как пояснили "РГ" в минтруде, главная задача проекта - обкатать на практике единые подходы к формированию оплаты труда медработников. Чтобы не было случаев, когда врач-инфекционист из Московской области получает в разы больше, чем доктор в Тамбове. Хотя работу выполняют по своему профилю одинаковую. Сейчас многие регионы предоставили право медучреждениям самостоятельно определять размеры окладов. К тому же в отрасли отсутствуют единые перечни стимулирующих и компенсационных выплат.

В минтруде считают, что это неправильно. За базовые знания и определенный перечень работ должны платить одинаково, независимо от статуса медучреждения.

При реализации "пилота" предусмотрены защитные нормы: заработная плата медработников во время апробации системы не может быть ниже зарплаты по старой системе оплаты труда, подчеркнули в минтруде.

Экономика Работа Зарплата Правительство Минтруд Правительство Минздрав Система оплаты труда бюджетников

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