Песков не стал оценивать ситуацию с посадкой самолета Ryanair в Минске

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать инцидент с посадкой борта ирландской авиакомпании в Минске.

"Я не буду ничего комментировать по самолету Ryanair", - заявил, начиная брифинг, Песков. "Есть определенные международные авиационные правила. И именно международные авиационные власти здесь должны давать какую-то оценку с точки зрения соответствия или не соответствия этим международным нормам", - подчеркнул он.

У Кремля нет никакой информации о якобы задержании российских граждан после посадки самолета. "По международным нормам, белорусская сторона проинформирует наше посольство о задержании гражданки России или граждан и предоставит информацию на этот счет", - объяснил, отвечая на вопросы журналистов, Песков.

На вопрос, были ли какие-то контакты у Кремля с белорусскими властями на эту тему, пресс-секретарь президента подчеркнул: "Кремль этим не занимается. Вопрос консульского обслуживания российских граждан за рубежом целиком и полностью прерогатива МИД".

Журналисты спросили о политических последствиях происшествия, приведя в пример призывы со стороны европейских государств к санкциям. "Пока нужно трезво дать оценку событию с самолетом, - считает Песков. - Кто-то требует санкций, кто-то говорит о соответствии международным правилам и нормам". "Много противоречивых заявлений и мы бы не хотели участвовать в этой гонке, наперегонки кого-то осуждать или поддерживать", - заключил он.