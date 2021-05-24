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Пользователей предупредили об удалении WhatsApp для iPhone

Текст:   Антон Благовещенский
24.05.2021,  
10:55
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

WhatsApp нарушает правила App Store, ограничивая функциональность мессенджера для тех пользователей, которые не приняли новые условия использования, включая политику конфиденциальности.

Об этом пишет Apple Scoop. Издание цитирует правила использования App Store: "Приложения должны позволять пользователю получать то, за что они заплатили, без выполнения дополнительных требований, таких как публикация в соцсетях, загрузка контактов и так далее. Приложения не могут требовать, чтобы пользователи оценивали их, смотрели видео, загружали другие приложения, нажимали на рекламу, включали отслеживание или предпринимали аналогичные действия для доступа к функциям или контенту".

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Таким образом, заключает издание, действия WhatsApp запрещены правилами App Store, что может привести к удалению приложения из App Store или блокировке учетной записи разработчика.

Новые правила использования WhatsApp, вступившие в силу 15 мая, предусматривают обмен пользовательскими данными (такими как номера телефонов и сведения о транзакциях) с материнской компанией Facebook. В WhatsApp подчеркивают, что это никак не повлияет на конфиденциальность переписки или звонков.

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