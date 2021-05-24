Программы подготовки водителей скорректируют

Количество часов вождения на площадке во время подготовки кандидатов в водители предложено сократить, добавив их в часы вождения в городских условиях. А для тех водителей, которые собираются, получив права, работать в такси, предлагается сделать отдельную программу повышения квалификации. Программы подготовки водителей планируется скорректировать в соответствии с поручением правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

Напомним, что примерные программы, по которым автошколы составляют свои программы, были утверждены еще в 2014 году. Многие считают, что с тех пор они устарели. Так, например, с тех пор изменились правила дорожного движения, и теперь они разрешают обучать водителей на автомагистралях. А с 1 апреля этого года изменился порядок приема экзамена на права.

Минпросвещения разослало в различные профессиональные сообщества письмо с просьбой направить свои предложения по совершенствованию этих программ.

Межрегиональная ассоциация автошкол направила свои предложения. В числе прочих - идея разработать новую программу повышения квалификации водителей легкового такси. Сейчас, чтобы устроиться на работу водителем такси, достаточно иметь действующие права. При этом водителей в автошколах обучают так, будто каждый из них собирается в дальнейшем не только возить себя и свою семью, но и работать таксистом. Понятно, что большинству будущих водителей такое углубленное изучение диспетчерского руководства работой такси на линии, да и самой работы такси на линии попросту не требуется. Тем же водителям, которые в дальнейшем собираются работать в такси, такие знания понадобятся.

Вполне логично обучать обычных водителей тому, что им потребуется на дороге, не нагружая излишними знаниями.

До этого не раз звучали предложения поделить водителей на любителей и профессионалов. То есть первых обучать тому, что нужно для безопасной перевозки себя, родственников и друзей, а вторых, которые собираются работать водителями, учить еще дополнительно всему тому, что требуется при перевозке грузов или пассажиров. Предложение выделить все, что нужно для таксиста, в отдельную программу повышения квалификации вполне отвечает этому запросу.

Тем более что, например, сейчас всех поголовно водителей не обучают управлять машинами со спецсигналами. Для этого есть отдельные программы повышения квалификации. Точно также можно сделать и для такси. Сейчас же получается так, что кого-то нагружают знаниями, которые ему не нужны, а тем, кому это требуется, и знаний, и умений недодают. Их недостаток приходится пополнять на дороге.

"По данным Госавтоинспекции в 2020 году зафиксировано увеличение более чем на треть (+37%) числа погибших в ДТП с участием легковых такси из-за нарушения Правил дорожного движения их водителями. Увеличилось на 14,8% количество ДТП с участием водителей легкового такси, управляющих транспортным средством с признаками опьянения. Число погибших в этих происшествиях также увеличилось на 137,5%. Необходимо обратить внимание, что доля погибших в таких ДТП (9,5%) в три раза больше удельного веса количества ДТП с участием такого транспорта (3,5%). Водители легкового такси с признаками опьянения были виновны в подавляющем большинстве ДТП, в которых участвовали (89,5%)", говорится в письме, направленном Ассоциацией автошкол в минпросвещения. Но, конечно, мало разработать соответствующие программы. Необходимо еще закрепить их применение. То есть обязать тех, кто собирается работать в такси, в обязательном порядке проходить такое обучение. Как это сделать - это уже другой вопрос.

Сейчас не всех водителей обучают управлять машинами со спецсигналами. Также можно сделать и для такси: хочешь работать - доучивайся

Также эксперты предлагают внести в учебный план и рабочую программу "Обучение вождению на автомагистралях" (при наличии таковых в населенном пункте и на усмотрение руководителя образовательной организации). Это связано с тем, что Правила дорожного движения разрешили такое обучение. А необходимо оно для того, чтобы, выехав на скоростную дорогу, новичок не оказался бы к ней неподготовленным.

Еще предлагается перераспределить часы вождения в автошколе для категории "В". А именно, сократить на 6 часов вождение на площадке, добавив их в обучение вождению в условиях дорожного движения. Таким образом, из 56 часов, предназначенных для вождения, 18 будет предусмотрено для обучения на "площадке" и 38 - "в городе".