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24.05.2021 17:57
Рубрика: Власть

Пушков считает политически мотивированным иск Google к Роскомнадзору

Текст: Галина Мисливская
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что у компании Google нет шансов выиграть дело в суде против Роскомнадзора. А сам иск сенатор считает политически мотивированным.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Google сделал серьезную ошибку, обратившись в суд: он проиграет в столкновении с российскими законами, в частности, с федеральным законом 530 от 30 декабря 2020 года", - написал он в своем телеграм-канале.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Пушков также считает, что подавая иск против Роскомнадзора из-за его требования об удалении 12 ссылок в YouTube с информацией о митингах, Google политизирует отношения с российским регулятором. "Причем делает это осознанно - в преддверии выборов в Госдуму в сентябре 2021 года", - уверен парламентарий. Он напомнил, что IT-гигант играл активную роль в ходе выборов в США. Теперь же Google демонстрирует, "что и в российских выборах он тоже намерен играть политическую роль", выдавая свою деятельность за защиту свободы слова. "Но речь идет на деле не о свободе слова, а об использовании IT-платформы для влияния на политические процессы в России", заключил Алексей Пушков.

Напомним, в конце апреля компания Google подала в суд на Роскомнадзор с целью признать незаконными действия регулятора блокировке 12 ссылок на YouTube. Предварительные слушания в Арбитражном суде Москвы, по данным РИА Новости, назначены на 14 июля.

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