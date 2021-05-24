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24.05.2021 21:00
Рубрика: Культура

Соло с Бетховеном

Даниэль Баренбойм даст концерт в Москве
Текст: Инга Бугулова
Российская газета - Федеральный выпуск № 112(8463)
В Москве 26 мая пройдет единственный в России сольный концерт Даниэля Баренбойма. Выдающийся дирижер и пианист, шестикратный лауреат премии "Грэмми" выступит на сцене Большого зала Московской консерватории с концертом, посвященным памяти пианиста и педагога Дмитрия Башкирова. В программе - три сонаты Бетховена.
Даниэль Баренбойм сыграет в Большом зале консерватории три последних сонаты Бетховена. Фото: Сергей Михеев/РГ Даниэль Баренбойм сыграет в Большом зале консерватории три последних сонаты Бетховена. Фото: Сергей Михеев/РГ
Даниэль Баренбойм сыграет в Большом зале консерватории три последних сонаты Бетховена. Фото: Сергей Михеев/РГ

Нынешний приезд Баренбойма иначе как сенсацией не назовешь: в качестве солиста музыкант выступал в России лишь единожды - в 1965 году, в том же Большом зале Московской консерватории. Конечно, с российской публикой музыкант встречался и потом, но только как дирижер. Накануне концерта маэстро отметил, что "счастлив и взволнован вернуться".

Фото: Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского
Даниэль Баренбойм даст сольный концерт в Москве

- С Россией у меня давние и прочные связи: все мои бабушки и дедушки родом отсюда, супруга тоже русская. Так что я и сам считаю себя на 90 процентов русским, - подчеркнул Баренбойм.

- Этим концертом мы, как ни странно, обязаны пандемии, - продолжает президент фонда "Музыкальный Олимп", организатор концерта Ирина Никитина. - Дело в том, что сейчас путешествовать очень сложно, и в календаре у маэстро из-за этого появилось буквально несколько свободных дней, которые и стали для нас возможностью привезти его в Россию.

Выступление будет посвящено Дмитрию Башкирову, ушедшему из жизни в этом году.

Для Даниэля Баренбойма он не только мастер и учитель, их связывали и семейные отношения - музыкант уже более 30 лет женат на дочери Дмитрия Башкирова, тоже пианистке, Елене Башкировой.

- Вы знаете, своего тестя я встретил задолго до того, как встретил свою супругу, и даже до того, как она родилась. Мы с ним стали друзьями, и я должен сказать, что восхищаюсь Дмитрием Александровичем и как пианистом, и как педагогом. Что отличало его? Он не просто учил как играть, но учил выстраивать особые взаимоотношения с музыкой. Он был в состоянии объяснить, зажечь тот внутренний огонь, абсолютно необходимый, чтобы звучала музыка, - сказал Даниэль Баренбойм.

Когда весной Дмитрия Башкирова не стало, музыкант дал себе обещание сыграть в его честь два концерта - один в Мадриде, где жил и преподавал мастер, а еще один - в Москве. Публика услышит три последние сонаты Людвига ван Бетховена: N 30 ми мажор, N 31 ля-бемоль мажор, N 32 до минор. Такая программа неслучайна: во время пандемии музыкальный мир прошел в карантине 250-летие Бетховена.

- Несмотря на то что Бетховен не наш современник, он остается современным композитором. Причем одним их важнейших. Он прошел разные периоды жизни: ранний, когда он находился под влиянием Гайдна и Моцарта, средний, когда он стал демонстрировать глубочайшее музыкальное содержание и свободу выражения, и еще один период - когда он стал смотреть в будущее. Мне кажется, выбор бетховенских сонат очень подходит для этого концерта, - пояснил маэстро.

Между тем

На следующий день после выступления, 27 мая, состоится мастер-класс, который проведет Даниэль Баренбойм для молодых пианистов. Отбор прошли три музыканта. Мастер-класс будет транслироваться онлайн, а также его запишет телеканал "Культура".

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